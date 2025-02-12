День 1085: билеты на музыкальные фестивали в России за год подорожали на 75%

Количество зарегистрированных в России юрлиц и ИП, специализирующихся на гостиничных услугах, за год выросло на 5%, подсчитали в «Контур Фокусе». На начало 2025 года их число составило 39,5 тысячи. Тенденция связана с растущим спросом, а также низким уровнем развития туристической инфраструктуры в предыдущие годы, говорят эксперты.
При этом совокупно продажи билетов на фестивали за год увеличились на 125% в деньгах.А в штуках? На кого теперь ходить...один шлак...
А как же шаман?
А в штуках?А в штуках скорее всего уменьшились, но об этом писать не принято. В кино также, в деньгах рост, в зрителях - печаль. Про инфляцию тсс...
Скрепышам неважно, у них стабильный рост з/п, нулевая инфляция и всё небо в отечественных самолётах.
А в штуках — как в кино зрителей.
https://afisha.yandex.ru/moscow/concert/p-i-chaikovskii-kontsert-no-1
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