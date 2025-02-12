День 1085: билеты на музыкальные фестивали в России за год подорожали на 75%

Количество зарегистрированных в России юрлиц и ИП, специализирующихся на гостиничных услугах, за год выросло на 5%, подсчитали в «Контур Фокусе». На начало 2025 года их число составило 39,5 тысячи. Тенденция связана с растущим спросом, а также низким уровнем развития туристической инфраструктуры в предыдущие годы, говорят эксперты.