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Артур Томилко
Деньги

День 1085: билеты на музыкальные фестивали в России за год подорожали на 75%

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото VK
Фото VK

Курсы, биржи, банки

Курсы ЦБ на 12 февраля 2025 года:

  • Доллар — 95,8 рубля (на 90 копеек меньше, чем 11 февраля).
  • Евро — 99,2 рубля (на 1,3 рубля меньше).
  • Юань — 13,02 рубля (на 22 копейки меньше).

BTC на 7:45 мск стоит $95,36 тысячи, ETH — $2593, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Опрошенные «Ъ» эксперты объясняют укрепление рубля возросшим предложением валюты со стороны экспортёров и не восстановившимся спросом на неё со стороны импортёров. Однако значительного дальнейшего укрепления рубля аналитики не ждут.

Кто и как адаптируется

Правительство планирует распространить федеральный проект по повышению производительности труда с отдельных компаний на отрасли целиком, пишет «Ъ». К 2030 году его участниками должны стать 40% несырьевых предприятий и 123 тысячи организаций социальной сферы. На эти цели за шесть лет собираются потратить 30,5 млрд рублей.

Контекст

Количество зарегистрированных в России юрлиц и ИП, специализирующихся на гостиничных услугах, за год выросло на 5%, подсчитали в «Контур Фокусе». На начало 2025 года их число составило 39,5 тысячи. Тенденция связана с растущим спросом, а также низким уровнем развития туристической инфраструктуры в предыдущие годы, говорят эксперты.

Стоимость билетов на музыкальные фестивали в России по итогам 2024 года выросла на 75%, рассказали в Kassir.ru. Средняя цена посещения мероприятия достигла 2000 рублей. При этом совокупно продажи билетов на фестивали за год увеличились на 125% в деньгах.

Новости предыдущего дня, 11 февраля — здесь.

#новости

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41 комментарий
Po...

При этом совокупно продажи билетов на фестивали за год увеличились на 125% в деньгах.А в штуках? На кого теперь ходить...один шлак...

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Суцкевер Семен - Fond&Flow

А как же шаман?

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Максим Исаев

А в штуках?А в штуках скорее всего уменьшились, но об этом писать не принято. В кино также, в деньгах рост, в зрителях - печаль. Про инфляцию тсс...

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Вадим Д.

Скрепышам неважно, у них стабильный рост з/п, нулевая инфляция и всё небо в отечественных самолётах.

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Император Нолимоций

А в штуках — как в кино зрителей.

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Добрый Комментатор

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debil
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