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Артур Томилко
Деньги

День 1086: объём сделок слияний и поглощений на российском рынке в 2024 году достиг 5,11 трлн рублей

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото РБК
Фото РБК

Курсы, биржи, банки

Курсы ЦБ на 13 февраля 2025 года:

  • Доллар — 94,05 рубля (на 1,75 рубля меньше, чем 12 февраля).
  • Евро — 98,01 рубля (на 1,19 рубля меньше).
  • Юань — 12,77 рубля (на 25 копеек меньше).

BTC на 7:45 мск стоит $97,5 тысячи, ETH — $2730, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Кто и как адаптируется

Генпрокуратура оспорила решение суда о частичном снятии обеспечительных мер с аэропорта «Домодедово» для выплаты купонов держателям облигаций. По мнению надзорного органа, решение было незаконным и принято с нарушением норм материального и процессуального права.

Арбитражный суд удовлетворил иск «дочки» ВТБ — «БМ-банка» о взыскании 100 млн рублей с VTB Bank Europe, узнали «Ведомости». Последняя долг не отрицает, но отказывается платить из санкций против материнской структуры.

Контекст

Объём сделок слияний и поглощений (с минимальным порогом $1 млн) на российском рынке по итогам 2024 года увеличился на 18,1% и достиг рекордного показателя в 5,11 трлн рублей, говорится в исследовании агентства AK&M. Среди причин — санкционное давление на некоторые компании и их бенефициаров, рост ключевой ставки, а также национализация части стратегических предприятий. При этом число сделок сократилось на 6,9%.

К концу 2024 года почти 43% российских брендов, развивающихся по франшизе, открыли свои заведения за рубежом с привлечением партнеров, следует из данных Franshiza.ru. В 2023-м показатель составлял около 31%. Большая часть компаний для выхода за границу выбирает страны, сохранившие тесные экономические связи с Россией: Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Армению.

Совокупный тираж книг и брошюр в России за 2024 год вырос на 10,3%, до 369,5 млн экземпляров, подсчитали в Российской государственной библиотеке. Участники рынка указывают на рост продаж на маркетплейсах и увеличение числа спецзаказов, но не ожидают сохранения тенденции в 2025 году из-за очередного повышения цен.

Новости предыдущего дня, 12 февраля — здесь.

#новости

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19 комментариев
S.Capusta

Объём сделок слияний и поглощений на российском рынке

Красиво обернули происходящее в России с Балтикой и др.

6
1
1
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Амон Ра

А объем отжатий?

4
3
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KendSharrien

50 отжати делаешь и поясница не болит

3
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Вадим Д.

Благодать, практически ничего не произошло, одни приветы из прошлого года.

4
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Семён Аксёнов

Ну и слава богу, можно возвращаться в постель

1
1
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Лапти Паладина

Если объем цап-царапов растет это же хорошо?

4
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troshina.a

Замечательно!

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