День 1086: объём сделок слияний и поглощений на российском рынке в 2024 году достиг 5,11 трлн рублей

Объём сделок слияний и поглощений (с минимальным порогом $1 млн) на российском рынке по итогам 2024 года увеличился на 18,1% и достиг рекордного показателя в 5,11 трлн рублей, говорится в исследовании агентства AK&M. Среди причин — санкционное давление на некоторые компании и их бенефициаров, рост ключевой ставки, а также национализация части стратегических предприятий. При этом число сделок сократилось на 6,9%.