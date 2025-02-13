День 1086: объём сделок слияний и поглощений на российском рынке в 2024 году достиг 5,11 трлн рублей

К концу 2024 года почти 43% российских брендов, развивающихся по франшизе, открыли свои заведения за рубежом с привлечением партнеров, следует из данных Franshiza.ru. В 2023-м показатель составлял около 31%. Большая часть компаний для выхода за границу выбирает страны, сохранившие тесные экономические связи с Россией: Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Армению.
Объём сделок слияний и поглощений на российском рынке
Красиво обернули происходящее в России с Балтикой и др.
А объем отжатий?
50 отжати делаешь и поясница не болит
Благодать, практически ничего не произошло, одни приветы из прошлого года.
Ну и слава богу, можно возвращаться в постель
Если объем цап-царапов растет это же хорошо?
Замечательно!