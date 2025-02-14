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Артур Томилко
Деньги

День 1087: в январе 2025 года доля автокредитов на новые автомобили выросла с 58% до 68%

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото РБК
Фото РБК

Курсы, биржи, банки

Курсы ЦБ на 14 февраля 2025 года:

  • Доллар — 91,03 рубля (на 3,02 рубля меньше, чем 13 февраля).
  • Евро — 94,92 рубля (на 3,09 рубля меньше).
  • Юань — 12,33 рубля (на 44 копейки меньше).

BTC на 7:45 мск стоит $97,14 тысячи, ETH — $2700, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Накануне заседания ЦБ по ключевой ставке российские банки сократили заимствования у регулятора. На 13 февраля 2025 года их обязательства упали до 1,79 трлн рублей. Эксперты объясняют это тем, что участники рынка не ждут повышения ставки.

Контекст

В январе 2025 года доля кредитов на новые автомобили выросла с 58% до 68% в денежном выражении, следует из данных «Объединённого кредитного бюро». Аналитики считают, что это разовый всплеск, связанный с желанием дилеров распродать скопившиеся на складах запасы.

На одну российскую компанию в 2024 году в среднем приходилось почти 50 DDoS-атак, подсчитали в Selectel. Большая их часть пришлась на второе полугодие. Средняя мощность одной атаки выросла до 1,14 Тбит/с, а продолжительность — до 19 дней.

Прирост базовых станций 4G на сетях российских операторов в 2024 году сократился до 3,9% против 6,1% в 2023-м, оценили в Vigo (разработчик решений для мониторинга сети). В компаниях отмечают, что помимо установки новых станций добавляют оборудование на уже существующие.

К 2029 году в России упадёт спрос на работников в сферах госуправления и торговли, а наибольший рост произойдёт в сфере персональных услуг, спрогнозировал Минтруд.

Новости предыдущего дня, 13 февраля — здесь.

#новости

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36 комментариев
Вадим Д.

В прошлый раз все ждали повышения ставки, а её не подняли.
В этот раз все банки зажмурились и не ждут её повышения. А её обязательно... (-:

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Leonid Bushuev

Давай азарта чтоль добавлять в твои прогнозы. Можно начать спорить на что-то :)

1
1
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S.Capusta

... опустят? Ведь опустят, да?

1
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Fred Han

Ты такой загадочный🤪

1
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Элька 21%

Бакс вон упал на радостях, и ставка ЦБ тоже упадёт

1
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Vladimir Kharitonov

Доллару кирдык, а я ведь предупреждал здесь же в комментах всех недавно. Сегодня идём на 85.

3
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Дмитрий Каламарка

Мне жалко людей, которые покупают доллар по 91 рублю. Они просто потеряют деньги!

6
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