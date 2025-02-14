День 1087: в январе 2025 года доля автокредитов на новые автомобили выросла с 58% до 68%

На одну российскую компанию в 2024 году в среднем приходилось почти 50 DDoS-атак, подсчитали в Selectel. Большая их часть пришлась на второе полугодие. Средняя мощность одной атаки выросла до 1,14 Тбит/с, а продолжительность — до 19 дней.