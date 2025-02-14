День 1087: в январе 2025 года доля автокредитов на новые автомобили выросла с 58% до 68%

Прирост базовых станций 4G на сетях российских операторов в 2024 году сократился до 3,9% против 6,1% в 2023-м, оценили в Vigo (разработчик решений для мониторинга сети). В компаниях отмечают, что помимо установки новых станций добавляют оборудование на уже существующие.
В прошлый раз все ждали повышения ставки, а её не подняли.
В этот раз все банки зажмурились и не ждут её повышения. А её обязательно... (-:
Давай азарта чтоль добавлять в твои прогнозы. Можно начать спорить на что-то :)
... опустят? Ведь опустят, да?
Ты такой загадочный🤪
Бакс вон упал на радостях, и ставка ЦБ тоже упадёт
Доллару кирдык, а я ведь предупреждал здесь же в комментах всех недавно. Сегодня идём на 85.
Мне жалко людей, которые покупают доллар по 91 рублю. Они просто потеряют деньги!