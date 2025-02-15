День 1088: сбережения россиян в наличной иностранной валюте сократились второй год подряд

Аренда коттеджей и дач в России за год подорожала в среднем на 25,8%, до 60 тысяч рублей в месяц, пишет ТАСС со ссылкой на данные «Мир квартир». С февраля 2024 года аренда домов подорожала в 77 из 82 исследованных регионов, в четырёх подешевела, в одном не изменилась. В Подмосковье аренда коттеджей за год подорожала на 7,9%, до 99,4 тысячи рублей в месяц, в Ленинградской области — на 10,4%, до 81,0 тысячи рублей в месяц.
Zara, Bershka, PullBear и Stradivarius готовятся к возвращению на российский рынок
Подождите, Россия получается не агрессор и уходили не по убеждению, а из-за повесточки? Ввести для таких налоги х2-х3 и публичные извинения
Zara, Bershka, PullBear и Stradivarius готовятся к возвращению на российский рынок.Это на первой кнопке сказали или баба Маша у подъезда?
Данон и Балтику планируют вернуть владельцам?
Пук ещё не значит среньк.
Ага, прям бегут роняя тапки.
Держать валюту с доходностью 13-14% максимум и открыть срочный рублевый вклад от 20% и выше, что же выбрать? Ведь это так сложно (нет).
Действительно - несложно.