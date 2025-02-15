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Таня Боброва
Деньги

День 1088: сбережения россиян в наличной иностранной валюте сократились второй год подряд

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: Pixabay / Pexels
Источник: Pixabay / Pexels

Материал дополняется

Курсы, биржи, банки

Курсы ЦБ на 15 февраля 2025 года:

  • Доллар — 90,31 рубля (на 72 копейки меньше, чем 14 февраля).
  • Евро — 94,89 рубля (на 3 копейки меньше).
  • Юань — 12,37 рубля (на 3 копейки больше).

BTC на 11:40 мск стоит $97,53 тысячи, ETH — $2707, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Контекст

Объём наличной иностранной валюты у российских домохозяйств на 1 января 2025 года составил почти 9,4 трлн рублей, или $92,4 млрд в долларовом эквиваленте, приводит РБК статистику ЦБ. За 2024 год остатки валютной наличности на руках у россиян сократились на 4,9%, или $4,7 млрд. Снижение продолжается второй год подряд, до этого они росли как минимум с 2018 года.

График РБК
График РБК

Аренда коттеджей и дач в России за год подорожала в среднем на 25,8%, до 60 тысяч рублей в месяц, пишет ТАСС со ссылкой на данные «Мир квартир». С февраля 2024 года аренда домов подорожала в 77 из 82 исследованных регионов, в четырёх подешевела, в одном не изменилась. В Подмосковье аренда коттеджей за год подорожала на 7,9%, до 99,4 тысячи рублей в месяц, в Ленинградской области — на 10,4%, до 81,0 тысячи рублей в месяц.

Вьетнам в январе 2025 года сократил поставки кофе в Россию почти вдвое год к году — до 7,5 тысячи тонн, главным поставщиком стала Бразилия с 10,1 тысячи тонн, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные национальных статслужб.

Новости предыдущего дня, 14 февраля — здесь.

#новости

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34 комментария
Дмитрий

Zara, Bershka, PullBear и Stradivarius готовятся к возвращению на российский рынок

Подождите, Россия получается не агрессор и уходили не по убеждению, а из-за повесточки? Ввести для таких налоги х2-х3 и публичные извинения

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Император Нолимоций

Zara, Bershka, PullBear и Stradivarius готовятся к возвращению на российский рынок.Это на первой кнопке сказали или баба Маша у подъезда?

8
1
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Andrey H

Данон и Балтику планируют вернуть владельцам?

2
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Вагонетка

Пук ещё не значит среньк.

1
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Dan

Ага, прям бегут роняя тапки.

1
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Андрей Комягин

Держать валюту с доходностью 13-14% максимум и открыть срочный рублевый вклад от 20% и выше, что же выбрать? Ведь это так сложно (нет).

1
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Abnatop Sky

Действительно - несложно.

3
1
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