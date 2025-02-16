День 1089: почти 2 млн российских туристов посетили ОАЭ в 2024 году

Почти 2 млн российских туристов посетили ОАЭ в 2024 году, приводит ТАСС сообщение секретариата первого вице-премьера России Дениса Мантурова. В России побывали более 67 тысяч туристов из ОАЭ. Между городами двух стран осуществляется свыше 300 регулярных пассажирских авиарейсов в неделю, что в 1,5 раза больше, чем полгода назад.
О да, знаменитые китайские машины, которые "ничем не хуже". Когда санкции ввели и стало невозможно купить нормальную машину предприятию под санкциями, попробовали китайцев премиальных. Опыт оказался горький.