День 1089: почти 2 млн российских туристов посетили ОАЭ в 2024 году

Количество китайских автомобилей в автопарках российских компаний по прокату машин увеличилось за два года более чем в 13 раз, пишет «Прайм» со ссылкой на RexRent (входит в группу «Инсайт лизинг»). В компании рассказали, что к концу 2022 года в её парке прокатных автомобилей доля китайских составляла 6%, а лидерами были корейские и европейские с долей 49% и 35% соответственно. На конец 2024 года доля китайских машин выросла до 58%.