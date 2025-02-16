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Таня Боброва
Деньги

День 1089: почти 2 млн российских туристов посетили ОАЭ в 2024 году

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: Timo Volz / Pexels
Источник: Timo Volz / Pexels

Курсы, биржи, банки

Курсы ЦБ на 16 февраля 2025 года:

  • Доллар — 90,31 рубля (на 72 копейки меньше, чем 14 февраля).
  • Евро — 94,89 рубля (на 3 копейки меньше).
  • Юань — 12,37 рубля (на 3 копейки больше).

BTC на 17:46 мск стоит $96,98 тысячи, ETH — $2695, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Контекст

Евросоюз планирует согласовать 16-й пакет санкций против России 19 февраля 2025 года, пишет «РИА Новости» со ссылкой на повестку заседания.

Почти 2 млн российских туристов посетили ОАЭ в 2024 году, приводит ТАСС сообщение секретариата первого вице-премьера России Дениса Мантурова. В России побывали более 67 тысяч туристов из ОАЭ. Между городами двух стран осуществляется свыше 300 регулярных пассажирских авиарейсов в неделю, что в 1,5 раза больше, чем полгода назад.

Количество китайских автомобилей в автопарках российских компаний по прокату машин увеличилось за два года более чем в 13 раз, пишет «Прайм» со ссылкой на RexRent (входит в группу «Инсайт лизинг»). В компании рассказали, что к концу 2022 года в её парке прокатных автомобилей доля китайских составляла 6%, а лидерами были корейские и европейские с долей 49% и 35% соответственно. На конец 2024 года доля китайских машин выросла до 58%.

Новости предыдущего дня, 15 февраля — здесь.

#новости

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113 комментария
Влад Шушкевич

О да, знаменитые китайские машины, которые "ничем не хуже". Когда санкции ввели и стало невозможно купить нормальную машину предприятию под санкциями, попробовали китайцев премиальных. Опыт оказался горький.

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