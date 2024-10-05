Банки Европы ужесточили требования к остаткам на счетах россиян — РБК

В том числе для клиентов со вторым гражданством или европейским видом на жительство.Впервые банки увеличили этот лимит в 2022 году, но если раньше минимальный остаток составлял $2 млн, то теперь он может достигать $5 млн, $10 млн и даже $15 млн, передаёт РБК со ссылкой на сооснователя и управляющего партнёра Smartgen Multi-Family Office Марка ОйгманаИз-за этого россияне переводят деньги из банков Европы «в более лояльные для них юрисдикции, в том числе в Израиль, США», считает эксперт. Средства выводят из Великобритании, Австрии, Швейцарии и Лихтенштейна.Партнер IPN Partners Инна Перелехова сообщила, что с начала 2023 года европейские банки начали увеличивать лимиты как для действующих клиентов, так и при открытии новых счетов. В декабре 2024-го швейцарские банки UBS и LGT уведомили клиентов с более чем $20 млн на счетах о закрытии, так как они продолжали получать доходы из России, отметила она.Изменения затронули также граждан России, которые являются резидентами Евросоюза и формально не подпадают под санкции ЕС и Швейцарии, добавила управляющий партнёр юрфирмы «О2 Консалтинг» Ольга Сорокина. В известных ей случаях минимальные суммы на счетах варьируются от 1 млн до нескольких десятков миллионов франков.Европейские банки увеличивают минимальный остаток на счете, так как обслуживание россиян обходится им слишком дорого из-за санкционных рисков, объяснил президент израильской русскоязычной адвокатской коллегии Эли Гервиц. Перелехова добавила, что банкам невыгодно содержать отделы комплаенса, которые должны постоянно проверять российских клиентов на соответствие санкционным и геополитическим требованиям.В ноябре 2024 года американский Interactive Brokers предупредил о закрытии счетов россиян с ВНЖ в странах ЕС. Тогда брокер заявил, что постоянно оценивает санкционные и другие риски. «Эта продолжающаяся работа не направлена исключительно на российских клиентов», — отметили в компании.#новости
Банки Европы ужесточили требования к остаткам на счетах россиян, теперь он может достигать $5 млн, $10 млн и даже $15 млн
США распускают группу по поиску активов российских олигархов
Простых россиян ссанкции не касаются! (с)
А у простых россиян есть такие "остатки" на иностранных счетах?
И снова предательство
Какой-то бред написан. Европейские наоборот банки ограничивали счета россиян 100.000 евро. И чтобы хранить больше, требовали вид на жительство. А уж про открытие нового счета вообще молчу.
И про перевод в Израиль и CША тоже смешно.
Т.е. банкам вдруг стало очевидно, что 100 тысяч евро нельзя заработать честно, в отличие от 20 млн ))) ...
И чтобы хранить больше, требовали вид на жительство
Без ВНЖ счета вообще закрывают всем моментально. Карточка ещё может быть в затянутом процессе продлевания, а банк уже счёт блокирует. Больше 100к хранить не разрешали даже с ВНЖ.
$2 млн, видимо отдельная каста, кому хранить деньги без ВНЖ таки можно.
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