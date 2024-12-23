Производитель протезов «Моторика» привлёк 100 млн рублей на подготовку к IPO

Выйти на биржу компания планирует в 2026 году. Финансирование предоставил Московский венчурный фонд. По данным «Ъ», сделка оформлена в виде займа сроком на два года, процентная ставка составит половину ключевой ставки ЦБ (на 23 декабря 2024 года — 21%), но не менее 10%.Деньги компания направит на подготовку к IPO, которое планирует провести в 2026 году.«Моторика» работает с 2014 года и производит функциональные протезы рук для взрослых и детей. В 2016-м компания стала резидентом «Сколково». В 2022-м начала получать прибыль и открыла направление нейротехнологий. По данным «Контур Фокуса» за 2023 год, чистая прибыль составила 635,9 млн рублей.В июне 2024 года «Моторика» договорилась с Федеральным центром мозга и нейротехнологий ФМБА России создать Центр кибернетической медицины и нейропротезирования. Одним из его направлений станет создание и применение «очувствлённых протезов с обратной связью».По собственным данным, с 2016 года компания изготовила больше 8000 протезов рук для пользователей из 17 стран. В 2019-2021 годах «Моторика» привлекла 400 млн рублей от Дальневосточного фонда высоких технологий и Российского фонда прямых инвестиций. В 2023-м выпустила облигации, а в 2024-м — привлекла ещё 900 млн рублей.В сентябре 2024 года «Моторика» выпустила первые протезы для ног — модули стоп, а также обновлённую линейку протезов рук, рассказала про систему управления протезами с помощью ИИ и представила нейроинтерфейсы — систему очувствления для протезов и нейростимулятор блуждающего нерва.Истории15.02.2021Сооснователь «Моторики»: «Если сравнивать рынок запчастей для киборгов с рынком смартфонов, то сейчас мы в 1990-х» Василий Хлебников рассказывает, почему протезы рук часто выглядят неудобными, зачем собирать аналитику по использованию и нужно ли оценивать медицинский бизнес как ИТ-проект.#новости #моторика
А почему прибыль только в 2022 стала получать?
Все идет строго в соответствии с планом
Больше ветеранов-инвалидов СВО - больше потребностей в протезах. Рост компании удачно совпал с началом СВО.