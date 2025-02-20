«Яндекс» снова возглавил рейтинг 30 самых дорогих российских интернет-компаний по версии Forbes

На втором месте Ozon, потеснивший Wildberries. Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых дорогих в России интернет-компаний — это бизнес, который формирует выручку в интернете и не смог бы существовать без него. При подсчётах учитывали публичные данные, финансовые показатели, запрошенные у самих компаний, информацию о сделках с акциями и оценки аналитиков.Лидером, как в 2023-м и 2024 году, стал «Яндекс». Его стоимость составила $16,4 млрд против $17,4 млрд в 2022 году, $10,2 млрд в 2023-м и $12,5 млрд в 2024-м.На втором месте Ozon — его оценили в $8 млрд. Wildberries, занимавший в 2024 году вторую позицию в рейтинге, опустился на третью с оценкой $6,6 млрд.На четвёртой позиции разместился «Авито» ($4,6 млрд), на пятой — Cloud.ru ($2,3 млрд). Десятку замыкает «Леста Игры» ($1,5 млрд), двадцатку — Wink ($540 млн), а тридцатку — «Банки.ру» ($370 млн). Совокупная стоимость участников рейтинга составила примерно $59 млрд (в 2024-м была $55 млрд). Но Forbes предупреждает — нужно учесть, что рубль в 2024 году девальвировался на 12%. Если считать в рублях, стоимость 30 крупнейших российских интернет-компаний выросла почти на 20%.Ведущим сегментом остаются маркетплейсы — на них приходится больше трети стоимости. В 2024 году их выручка в среднем выросла на 27%.#новости