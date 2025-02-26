Средний чек выше всего на «Мегамаркете», регионы — драйвер роста интернет-торговли: исследование о российских маркетплейсах

Ниже всего чек на «Магнит Маркете» — 793 рубля.«Т-Бизнес» выпустил исследование об итогах 2024 года на российских маркетплейсах: изучил изменение числа покупок, динамику среднего чека и активность на платформах.Объём трат увеличился на 41%, а число транзакций выросло на 20%. В 2023-м эти показатели составляли 47% и 63% соответственно.Здесь и далее источник: «Т-Банк»Лидеры по количеству продавцов — Wildberries (56%), Ozon (28%) и «Яндекс Маркет» (13%).Wildberries по-прежнему лидирует как площадка, которую выбирают начинающие продавцы — ему отдали предпочтение 66% новичков. У Ozon — 25%, у «Яндекс Маркета» — 8%.Рост числа продавцов продолжает замедляться — в четвёртом квартале 2024-го их количество увеличилось всего на 7% относительно аналогичного периода в 2023 году.Средний чек на всех маркетплейсах вырос на 18% и составил 2116 рублей. Больше всех рост среднего чека у Ozon — на 22%, до 2710 рублей. У Wildberries — на 16%, до 1594 рублей. Самый большой чек у «Мегамаркета» — 4944 рубля (+2%), самый низкий, несмотря на рост на 16%, у «Магнит Маркета» (бывший KazanExpress) — 793 рубля.Растёт популярность маркетплейсов в регионах — «Т-Бизнес» называет их ключевым драйвером роста онлайн-торговли. Лидеры по росту количества покупок — Омск, Челябинск и Пермь.#новости