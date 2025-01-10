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Евгения Евсеева
Деньги

День 1052: европейский регулятор рекомендовал авиакомпаниям избегать полётов над Москвой, Санкт-Петербургом и ещё тремя городами России

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: Pexels
Источник: Pexels

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 10 января 2025 года:

  • Доллар — 102,29 рубля (на 61 копейку больше, чем 9 января 2025 года).
  • Евро — 105,9 рубля (на 20 копеек меньше).
  • Юань— 13,69 рубля (на 26 копеек больше).

BTC на 08:00 мск стоит $93,79 тысячи, ETH — $3255, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Турецкая «дочка» Freedom Holding — Freedom Finansal Hizmetler — получила разрешение на создание брокерской компании в Турции, пишет Frank Media. Фирма получила название Freedom Yatırım Menkul Değerler AŞ, других деталей нет.

Кто и как адаптируется

Европейское агентство по безопасности полётов (EASA) обновило рекомендации для компаний в части полётов над Россией. Авиаперевозчикам рекомендуют избегать полётов над пятью городами: Москвой, Екатеринбургом, Ростовом-на-Дону, Самарой и Санкт-Петербургом. Речь о компаниях из стран-участниц EASA и из других государств, совершающих рейсы в Евросоюз. Компании из ЕС не совершают полёты над Россией с 2022 года.

Какие есть проблемы и трудности

«Ростелеком» с января 2025 года поднял цены на ряде архивных тарифов в среднем на 5%, рассказали РБК в компании. Там отметили, что обновлённые тарифы появятся в счетах абонентов за указанный месяц и в личном кабинете.

Япония расширила санкции против России: под ограничения попали 11 физических лиц, 29 организаций и три банка. Среди них — гендиректор «Алроса» и замглавы «Ростеха».

Контекст

В 2024 году объём наличных денег в обращении в России может показать самый слабый прирост за девять лет, следует из расчётов РБК на основе статистики ЦБ. Он может достичь 18,44 трлн рублей, прибавив за год 116,9 млрд рублей, или всего 0,6%.

Источник: РБК 
Источник: РБК 

За последние несколько месяцев в Китае резко выросло число магазинов, торгующих, как утверждается, российскими товарами, но бум подходит к концу из-за растущих сомнений по поводу подлинности продукции, пишет South China Morning Post.

Оборот рынка частных стоматологических услуг в России за 2024 год вырос на 15,4% до 717 млрд рублей, подсчитали в DentalData. Этот рост оказался выше, чем в 2023-м, когда сегмент вырос на 11,1%, по оценкам компании.

Новости предыдущего дня, 9 января — здесь.

#новости

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162 комментария
Андрей
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Ivan

Ну так 890 трлн же, что не нравиться

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Gre Li

890 всяко больше одной целой 275 тысячных триллиона.

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1
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Император Нолимоций

Смешно (и грустно), если правда. Но там наверное циферка просто докрутиться не успела на момент скриншота.

1
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lanfust

Отрицательный рост тоже рост😎

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Вадим Д.

Ммм, ростелеком прямо в ногу со временем топает.
Мне тут теле2 предложил освежить тариф и «навсегда» заморозить цену. Сейчас плачу 250 ₽, а «замороженный» тариф — 750 ₽. Даже не знаю, так заманчиво.

44
3
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Наталья Филиппова

Блин у меня 790 выходит на йоте ,зато безлимит

5
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