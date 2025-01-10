День 1052: европейский регулятор рекомендовал авиакомпаниям избегать полётов над Москвой, Санкт-Петербургом и ещё тремя городами России

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.Источник: PexelsМатериал дополняетсяКурсы, биржи и банкиКурсы ЦБ на 10 января 2025 года:Доллар — 102,29 рубля (на 61 копейку больше, чем 9 января 2025 года).Евро — 105,9 рубля (на 20 копеек меньше).Юань— 13,69 рубля (на 26 копеек больше).BTC на 08:00 мск стоит $93,79 тысячи, ETH — $3255, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.Турецкая «дочка» Freedom Holding — Freedom Finansal Hizmetler — получила разрешение на создание брокерской компании в Турции, пишет Frank Media. Фирма получила название Freedom Yatırım Menkul Değerler AŞ, других деталей нет.Кто и как адаптируетсяЕвропейское агентство по безопасности полётов (EASA) обновило рекомендации для компаний в части полётов над Россией. Авиаперевозчикам рекомендуют избегать полётов над пятью городами: Москвой, Екатеринбургом, Ростовом-на-Дону, Самарой и Санкт-Петербургом. Речь о компаниях из стран-участниц EASA и из других государств, совершающих рейсы в Евросоюз. Компании из ЕС не совершают полёты над Россией с 2022 года. Какие есть проблемы и трудности«Ростелеком» с января 2025 года поднял цены на ряде архивных тарифов в среднем на 5%, рассказали РБК в компании. Там отметили, что обновлённые тарифы появятся в счетах абонентов за указанный месяц и в личном кабинете. Япония расширила санкции против России: под ограничения попали 11 физических лиц, 29 организаций и три банка. Среди них — гендиректор «Алроса» и замглавы «Ростеха». КонтекстВ 2024 году объём наличных денег в обращении в России может показать самый слабый прирост за девять лет, следует из расчётов РБК на основе статистики ЦБ. Он может достичь 18,44 трлн рублей, прибавив за год 116,9 млрд рублей, или всего 0,6%. Источник: РБК За последние несколько месяцев в Китае резко выросло число магазинов, торгующих, как утверждается, российскими товарами, но бум подходит к концу из-за растущих сомнений по поводу подлинности продукции, пишет South China Morning Post.Оборот рынка частных стоматологических услуг в России за 2024 год вырос на 15,4% до 717 млрд рублей, подсчитали в DentalData. Этот рост оказался выше, чем в 2023-м, когда сегмент вырос на 11,1%, по оценкам компании. Новости предыдущего дня, 9 января — здесь.#новости
Ну так 890 трлн же, что не нравиться
890 всяко больше одной целой 275 тысячных триллиона.
Смешно (и грустно), если правда. Но там наверное циферка просто докрутиться не успела на момент скриншота.
Отрицательный рост тоже рост😎
Ммм, ростелеком прямо в ногу со временем топает.
Мне тут теле2 предложил освежить тариф и «навсегда» заморозить цену. Сейчас плачу 250 ₽, а «замороженный» тариф — 750 ₽. Даже не знаю, так заманчиво.
Блин у меня 790 выходит на йоте ,зато безлимит