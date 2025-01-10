День 1052: европейский регулятор рекомендовал авиакомпаниям избегать полётов над Москвой, Санкт-Петербургом и ещё тремя городами России

Европейское агентство по безопасности полётов (EASA) обновило рекомендации для компаний в части полётов над Россией. Авиаперевозчикам рекомендуют избегать полётов над пятью городами: Москвой, Екатеринбургом, Ростовом-на-Дону, Самарой и Санкт-Петербургом. Речь о компаниях из стран-участниц EASA и из других государств, совершающих рейсы в Евросоюз. Компании из ЕС не совершают полёты над Россией с 2022 года.