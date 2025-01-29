День 1071: сумма требований к Google в России из-за блокировки YouTube-аккаунтов достигла 1,8 дуодециллиона рублей

Российские фильмы в иностранном прокате собрали $16,6 млн в 2024 году, на $1 млн меньше показателей 2023 года, следует из данных «Бюллетеня кинопрокатчика». Ключевым рынком для экспорта остался Китай, хотя в стране и вышло всего два российских релиза: их общая выручка составила $1,8 млн
Пока наши либерахи с vc просыпаются, предлагаю пойти дальше и следующую цифру просто придумать, ибо нехер.
Когда пророссийских блогеров разблокируют на ютубе, можно ундециллиончик и скинуть штрафа.
Слова коммуниста? Или что вы противопоставляет либерализму?
Зачем российским блоггера этот пендосский Ютуб, когда есть замечательные отечественные сервисы?
Таки держите ваших пропагандовошек в скрепных рутрупах и швикашках. А то воняют дюже.
Гугл заплатит гугол