День 1071: сумма требований к Google в России из-за блокировки YouTube-аккаунтов достигла 1,8 дуодециллиона рублей

За 2024 год спрос на игровые приставки в России увеличился на 29,5% в деньгах и на 10% в штуках: в лидерах — Sony и Xbox. Участники рынка и эксперты считают, что на ажиотаже потребителей не скажется даже возможный санкционный запрет ЕС на поставки приставок в Россию.