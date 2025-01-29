Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
AI
Крипто
Право
Маркетплейсы
Образование
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Деньги

День 1071: сумма требований к Google в России из-за блокировки YouTube-аккаунтов достигла 1,8 дуодециллиона рублей

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

День 1071: сумма требований к Google в России из-за блокировки YouTube-аккаунтов достигла 1,8 дуодециллиона рублей

Материал дополняется

Курсы, биржи, банки

Курсы ЦБ на 29 января 2025 года:

  • Доллар — 97,96 рубля (на 83 копейки больше, чем 28 января).
  • Евро — 101,59 рубля (на 1,16 рубля меньше)
  • Юань — 13,45 рубля (на 7 копеек больше).

BTC на 8:06 мск стоит $102,1 тысячи, ETH — $3125, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Какие есть проблемы и трудности

Еврокомиссия предложила ввести пошлины на ряд азотных удобрений и некоторые сельскохозяйственные продукты из России и Беларуси. После одобрения этих санкций Советом ЕС весь сельскохозяйственный импорт из России будет облагаться европейскими пошлинами.

Сумма требований российских ТВ-каналов к Google из-за блокировки YouTube-аккаунтов к середине января достигла 1,8 дуодециллиона рублей. Сумма давно превышает весь ВВП мира, поэтому сторонам придется искать другой способ решения спора.

Руководство Европейского союза предлагает в рамках 16-го пакета санкций ввести поэтапный запрет на импорт российского алюминия и отключить от системы переводов SWIFT ещё около 15 российских банков, узнал Bloomberg.

Контекст

Почему эмбарго ЕС на ввоз в Россию игровых приставок не испугало импортеров. Ключевой риск — подорожание консолей из-за вынужденного изменения логистики, пишут «Ведомости».

За 2024 год спрос на игровые приставки в России увеличился на 29,5% в деньгах и на 10% в штуках: в лидерах — Sony и Xbox. Участники рынка и эксперты считают, что на ажиотаже потребителей не скажется даже возможный санкционный запрет ЕС на поставки приставок в Россию.

Российские фильмы в иностранном прокате собрали $16,6 млн в 2024 году, на $1 млн меньше показателей 2023 года, следует из данных «Бюллетеня кинопрокатчика». Ключевым рынком для экспорта остался Китай, хотя в стране и вышло всего два российских релиза: их общая выручка составила $1,8 млн

Новости предыдущего дня, 28 января — здесь.

#новости

1
32
1
111 комментарий
Andrey Vasilev

Пока наши либерахи с vc просыпаются, предлагаю пойти дальше и следующую цифру просто придумать, ибо нехер.
Когда пророссийских блогеров разблокируют на ютубе, можно ундециллиончик и скинуть штрафа.

25
5
Ответить
Nikita K
23
5
Ответить
Алекс К

Слова коммуниста? Или что вы противопоставляет либерализму?

15
Ответить
Eddie II

Зачем российским блоггера этот пендосский Ютуб, когда есть замечательные отечественные сервисы?

5
Ответить
Император Нолимоций
4
1
Ответить
Иоганн Нигматуллин

Таки держите ваших пропагандовошек в скрепных рутрупах и швикашках. А то воняют дюже.

3
Ответить
Igor

Гугл заплатит гугол

Ответить