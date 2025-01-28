День 1070: брокеры, Мосбиржа и ЦБ обсуждают возможность запуска биржевых торгов в выходные дни

Ряд российских производителей телеком-оборудования с января 2025 года повышает цены на свою продукцию. Они связывают это с ростом цен на комплектующие на 15%, усложнением цепочек поставок компонентов, ростом ключевой ставки и колебаниями курсов валют. Например, компания «Элтекс» отправила письмо заказчикам, в котором проинформировала, что повышает цены с 21 января на 20% из-за продолжающегося роста цен на необходимые для производства комплектующие и в связи с «усложнением логистических цепочек».
правильно, в казино нужно играть в свободное от работы время
Но дивы и купоны получать будете только в рабочие дни))
"...компания «Элтекс» отправила письмо заказчикам, в котором проинформировала, что повышает цены с 21 января на 20%..."
На скрине представлены комментарии от неблагодарных пользователей продукции Элтекса. Наверняка врут, иноагенты проклятые.
Ряд «российских производителей» телеком-оборудования с января 2025 года повышает цены на китайскую продукцию.
Вот так правильно.
День 1070: Повышение цен в связи с ростом цен.
В связи с устоявшимися традициями
День DDDD: Ряд ZZZZ с МММM 20YY года повышает цены на VVVV на OOOO процентов