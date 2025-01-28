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Евгения Евсеева
Деньги

День 1070: брокеры, Мосбиржа и ЦБ обсуждают возможность запуска биржевых торгов в выходные дни

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник:  Global Look Press
Источник:  Global Look Press

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 28 января 2025 года:

  • Доллар — 97,13 рубля (на 1,13 рубля меньше, чем 27 января)
  • Евро — 102,75 рубля (на 44 копейки меньше).
  • Юань — 13,38 рубля (на 13 копеек меньше).

BTC на 7:41 мск стоит $102,6 тысячи, ETH — $3218, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Брокеры, Мосбиржа и ЦБ обсуждают возможность запуска биржевых торгов в выходные дни, выяснил «Коммерсантъ». По словам экспертов, даже для крупных брокеров расходы на персонал и техническое обеспечение торгов в выходные сопоставимы с потенциальным комиссионным вознаграждением. В Мосбирже объяснили, что концепцию торгов в выходные дни представили в четвертом квартале 2024 года.

Кто и как адаптируется

«Т-Банк» импортозаместил технологический корпоративный центр сертификации (CA, или Certification Authority) с продукта от американской Microsoft на отечественное решение Safetech.

В городе Ухань в Китае откроют Генеральное консульство России, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Власти Ростовской области ведут переговоры с тремя инвесторами о приобретении закрывающихся фабрик Gloria Jeans.

Какие есть проблемы и трудности

Ряд российских производителей телеком-оборудования с января 2025 года повышает цены на свою продукцию. Они связывают это с ростом цен на комплектующие на 15%, усложнением цепочек поставок компонентов, ростом ключевой ставки и колебаниями курсов валют. Например, компания «Элтекс» отправила письмо заказчикам, в котором проинформировала, что повышает цены с 21 января на 20% из-за продолжающегося роста цен на необходимые для производства комплектующие и в связи с «усложнением логистических цепочек».

Контекст

Количество заявок на перевозку грузов автотранспортом из России в другие страны по итогам 2024 году выросло на 45%, следует из данных биржи грузоперевозок ATI.SU. Для сравнения: в 2023-м динамика роста заявок на экспортном направлении составила 21%. Абсолютных показателей биржа не приводит.

Некоторые российские релоканты в Израиле начали возвращаться в Россию, рассказала посол Израиля в Москве Симона Гальперин. По её словам, точные цифры неизвестны, однако она знает о многих таких случаях.

Новости предыдущего дня, 27 января — здесь.

#новости

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24 комментария
Mari

правильно, в казино нужно играть в свободное от работы время

13
1
Ответить
Renat Zaripov

Но дивы и купоны получать будете только в рабочие дни))

1
Ответить
Слегка Придурковатый

"...компания «Элтекс» отправила письмо заказчикам, в котором проинформировала, что повышает цены с 21 января на 20%..."

На скрине представлены комментарии от неблагодарных пользователей продукции Элтекса. Наверняка врут, иноагенты проклятые.

7
4
Ответить
Вадим Д.

Ряд «российских производителей» телеком-оборудования с января 2025 года повышает цены на китайскую продукцию.

Вот так правильно.

9
1
Ответить
Po...

День 1070: Повышение цен в связи с ростом цен.

8
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Станислав

В связи с устоявшимися традициями

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Х3р майор

День DDDD: Ряд ZZZZ с МММM 20YY года повышает цены на VVVV на OOOO процентов

4
1
1
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