День 1069: Мосбиржа возобновила утренние торги на фондовом и срочном рынках

В 2024 году компании провели сделок pre-IPO на сумму свыше 4,3 млрд рублей, пишет «Ъ» со ссылкой на данные экспертов. Среди компаний, которые привлекли капитал: «Самолёт+», Ultimate Education, «РобоПро», «Бери Заряд», «Моторика», Qummy и другие. В 2025 году эксперты ожидают, что сектор вырастет до 10-14 млрд рублей.
Этой картинкой я как бы поздравляю Бацьку, который одержал очередную убедительную победу на выборах.
А из кого выбирали?))
Хорошо хоть не белорусским завтраком
Побеждаю Я! Я! Я! И ещё раз Я!
Ирландские компании банротятся, наши выходят на IPO и увеличивают долю российских брендов. Все хорошо.
все хорошоитоги 2024, начало 2025
1. «Национальный центр информатизации» подал на банкротство
2. Росатом просрал свою долю в добыче урана в Казахстане
3. Ставка ЦБ 21%, а ипотека и всякие кредиты для бизнеса под 30%, что даже Чемезов ноет, а в сотрудники кредитных служб пяти крупнейших банков страны попали под сокращение
4. Курс $ по сравнению с январем 22 года вырос на ~45%
5. Ни одного летающего суперджета за 2024 не произведено
6. Сальдированный убыток угольных компаний РФ в январе-октябре 2024 г. составил 84,8 млрд руб
7. Чистая прибыль российского производителя минеральных удобрений «Акрон» по МСФО за девять месяцев 2024 г. снизилась до 20,17 млрд руб., что на 21% меньше по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого год
8. Газмпром в убытках и не выплачивает дивиденды и начались увольнения
9. Легковых авто за год произведено меньше чем в лихие 90-е
10. В дочерних компаниях сбера увольнения
Скука. Благодать-то какая!