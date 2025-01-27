Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
AI
Право
Крипто
Маркетплейсы
Образование
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Деньги

День 1069: Мосбиржа возобновила утренние торги на фондовом и срочном рынках

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: «БКС Экспресс»
Источник фото: «БКС Экспресс»

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 25-27 января 2025 года:

  • Доллар — 98,26 (на 84 копейки меньше, чем 24 января)
  • Евро — 103,19 рубля (на 47 копеек меньше).
  • Юань — 13,51 рубля (на 7 копеек меньше).

BTC на 7:34 мск стоит $100,7 тысячи, ETH — $3158, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Мосбиржа возобновила утренние торги на фондовом и срочном рынках, которые не проводила с февраля 2022 года. Теперь торги на рынке акций будут проходить с 6:50 до 23:50 мск, на срочном рынке и рынке облигаций – с 8:50 до 23:50 мск.

Какие есть проблемы и трудности

Компании и физлица всё чаще сталкиваются с трудностями при разрешении споров в международных арбитражах. Причина — «чрезмерный комплаенс зарубежных банков», говорят опрошенные «Ведомостями» юристы. Обязательные сборы «зависают» и возвращаются, поэтому задерживаются и решения арбитража. В основном проблемы возникают в Европе и США.

Кто и как адаптируется

5Post планирует ввозить товары из Китая «по заказу частных лиц». В X5 Group уточнили, что трансграничная доставка станет «одним из фокусов развития» 5Post, но когда запустят доставку из КНР — пока не сказали. В конце 2024 года компания перестала развивать сервис по выкупу и доставке товаров из-за границы 5post.market, через который можно было заказать товары от Zara, Calvin Klein и других ушедших из России брендов.

Контекст

По данным Ассоциации операторов инвестиционных платформ по рынку краудлендинга, в декабре 2024 года объём займов бизнесу составил 2,66 млрд рублей — почти на 500 млн рублей больше, чем в ноябре того же года, но на 443,9 млн рублей меньше, чем в декабре 2023-го. Предприниматели отложили часть проектов из-за «мер ЦБ по охлаждению кредитной активности», а инвесторы на фоне высоких ставок по депозитам охотнее несли деньги во вклады, рассуждают эксперты.

«Кама Капитал» ведет переговоры о покупке бизнес-центра «Кутузов Тауэр» в Москве и логистического комплекса Q-Park в Казани у ирландской инвесткомпании Bergkamp Investments, сообщили три источника «Ъ» на рынке недвижимости. Аналитики оценили общую стоимость активов в 12-14 млрд рублей. Обе стороны отказались от комментариев. Продажу объясняют банкротством бенефициара ирландской компании.

В 2024 году компании провели сделок pre-IPO на сумму свыше 4,3 млрд рублей, пишет «Ъ» со ссылкой на данные экспертов. Среди компаний, которые привлекли капитал: «Самолёт+», Ultimate Education, «РобоПро», «Бери Заряд», «Моторика», Qummy и другие. В 2025 году эксперты ожидают, что сектор вырастет до 10-14 млрд рублей.

За 2024 год доля российских брендов одежды, обуви и аксессуаров на «Яндекс Маркете» выросла в денежном выражении на 15 процентных пунктов —до 60-70%. На Wildberries их продажи увеличились вдвое год к году. Более чем в два раза выросли продажи товаров «российских дизайнеров» и на Ozon. Среди брендов-лидеров — Befree, Zarina, Sela, Gloria Jeans, O’stin и «Твое».

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение главе Минцифры с просьбой разъяснить позицию ведомства по поводу возможности снять блокировку с запрещённых в России соцсетей в случае продажи ими более 50% доли российским инвесторам.

Новости предыдущего дня, 26 января — здесь.

#новости

5
3
1
38 комментариев
Слегка Придурковатый

Этой картинкой я как бы поздравляю Бацьку, который одержал очередную убедительную победу на выборах.

8
2
2
1
Ответить
minerva

А из кого выбирали?))

Ответить
Добрый Комментатор

Хорошо хоть не белорусским завтраком

2
Ответить
Po...

Побеждаю Я! Я! Я! И ещё раз Я!

1
Ответить
Доктор Богомол Табогган

Ирландские компании банротятся, наши выходят на IPO и увеличивают долю российских брендов. Все хорошо.

1
1
Ответить
JRW

все хорошоитоги 2024, начало 2025
1. «Национальный центр информатизации» подал на банкротство
2. Росатом просрал свою долю в добыче урана в Казахстане
3. Ставка ЦБ 21%, а ипотека и всякие кредиты для бизнеса под 30%, что даже Чемезов ноет, а в сотрудники кредитных служб пяти крупнейших банков страны попали под сокращение
4. Курс $ по сравнению с январем 22 года вырос на ~45%
5. Ни одного летающего суперджета за 2024 не произведено
6. Сальдированный убыток угольных компаний РФ в январе-октябре 2024 г. составил 84,8 млрд руб
7. Чистая прибыль российского производителя минеральных удобрений «Акрон» по МСФО за девять месяцев 2024 г. снизилась до 20,17 млрд руб., что на 21% меньше по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого год
8. Газмпром в убытках и не выплачивает дивиденды и начались увольнения
9. Легковых авто за год произведено меньше чем в лихие 90-е
10. В дочерних компаниях сбера увольнения

10
3
1
Ответить
Вадим Д.

Скука. Благодать-то какая!

6
Ответить