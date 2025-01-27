День 1069: Мосбиржа возобновила утренние торги на фондовом и срочном рынках

По данным Ассоциации операторов инвестиционных платформ по рынку краудлендинга, в декабре 2024 года объём займов бизнесу составил 2,66 млрд рублей — почти на 500 млн рублей больше, чем в ноябре того же года, но на 443,9 млн рублей меньше, чем в декабре 2023-го. Предприниматели отложили часть проектов из-за «мер ЦБ по охлаждению кредитной активности», а инвесторы на фоне высоких ставок по депозитам охотнее несли деньги во вклады, рассуждают эксперты.