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Полина Лааксо
Соцсети

Минцифры попросили разъяснить возможность разблокировать зарубежные соцсети, если те продадут 50% бизнеса российским инвесторам

С такой просьбой к ведомству обратился вице-спикер Госдумы.

  • Обращение Бориса Чернышова к главе Минцифры Максуту Шадаеву изучило «РИА Новости». Он отметил, что сделка сопровождалась бы «изменением внутренней политики в отношении России».
  • Рассуждать о шансах на то, что зарубежные владельцы захотят рассматривать частичную продажу своего бизнеса российским компаниям, он не стал. В Минцифры пока не ответили на запрос.
  • В России заблокированы X (ранее — Twitter), LinkedIn, Instagram*, Facebook*, Viber и Discord.
Источник фото: «Интерфакс»
Источник фото: «Интерфакс»
  • Вопрос возник на фоне ситуации с ограничениями против TikTok в США. В январе 2025 года американский президент Дональд Трамп подписал указ об отсрочке «запрета» TikTok в стране и предложил идею: пусть американский инвестор купит местный бизнес TikTok и продаст 50% правительству.
  • По данным СМИ, среди потенциальных покупателей — поставщик серверного оборудования и разработчик ПО Oracle.
Полина Лааксо
Деньги
От Маска до MrBeast: кто может выкупить американский бизнес TikTok

Чтобы сервис смог работать в США без ограничений.

Илон Маск и Дональд Трамп. Источник фото: Reuters

*Meta, владеющая Instagram и Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #минцифры

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118 комментариев
Вадим Д.

Ну да, ну да, зарубежные соцсети спят и видят — как бы продаться газмясу и прочим Усмановым.

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Тарас Козлов

Сначала надо ундецеллион заплатить

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Семён Аксёнов

Если усманов ютуб отожмет, реально на рутуб придется переходить

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Денис Демидов

ЖЖ продали в свое время...
Какую-то шнягу типа Truth Social могут и продать ))))))))))

1
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Посланник Обамы

YouTube вон пытался "продаться" (в другом смысле) - в конце декабря 2024 начал удалять некоторые неугодные кремлю видео. Но его еще больше "затормозили". Если раньше на мобильном инете он работал нормально, то теперь видео стало зависать каждые 20-30 секунд (стоит включить VPN - идет, как по маслу). Проверено на симках Ростелекома и МТС.

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Antny Slmv

Ну продать же не всю компанию, а российский сегмент. По сути как с ТТ в Штатах

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