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Полина Лааксо
Соцсети

Трамп подписал указ об отсрочке «запрета» TikTok на 75 дней и пригрозил Китаю пошлинами в случае отказа от «хорошей сделки» с США

За время отсрочки президент страны хочет «определить адекватный курс действий».

  • Тот должен учитывать риски для нацбезопасности и при этом не допускать «внезапного отключения сервиса, которым пользуются миллионы американцев». Вместе с советниками Дональд Трамп изучит как угрозы, так и меры, которые TikTok принял в ответ на претензии американских ведомств.
  • Изменения касаются закона о принудительной продаже TikTok, который в апреле 2024 года подписал предшественник Трампа, Джо Байден. Правительство хотело, чтобы китайский владелец сервиса ByteDance нашёл «не китайского» покупателя на актив. Тот отказался, поэтому 19 января 2025 года TikTok удалили из американских магазинов приложений — за день до инаугурации Трампа.
  • Указ нового президента вызывает правовые вопросы, пишет NYT. Например, «есть ли у него полномочия остановить исполнение федерального закона», который поддержали Апелляционный суд США и Верховный суд США.
  • Компании, которые, согласно закону, не должны «распространять и поддерживать приложение» TikTok, могут решить, что указ не освобождает их от ответственности за неисполнение — хоть президент и предписал Минюсту США не накладывать санкции. По оценкам юристов, размер штрафов может составить до $850 млрд, а наложить их могут и через пять лет после «нарушения», отмечает The Verge. Теоретически существование указа сможет помочь им в суде, но гарантией он не служит.
  • «Идей», как разрешить судьбу TikTok в США, «много», сообщил Трамп. Одна из них такая: половину актива получат США. Если Китай не согласится, решение могут посчитать «проявлением недружественного отношения». А ответом на отказ от «хорошей сделки» могут стать пошлины. Правда, Axios уточняет, что закон запрещает участие китайского юрлица в TikTok — даже если это «соглашение с американской компанией».
Глава TikTok Чу Шоуцзы. Источник фото: FT
Глава TikTok Чу Шоуцзы. Источник фото: FT
  • В Минюсте США говорили: закон не предусматривает «прямого запрета на использование TikTok американцами». Он запрещает компаниям размещать у себя и поддерживать приложение. Но 19 января 2025 года компания сама отключила доступ к сервису, восстановив его меньше чем через сутки.

#tiktok #новости

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58 комментариев
Суцкевер Семен - Fond&Flow

Шантаж + угрозы блокировки = демократия

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Денис Демидов

По вашему, демократии обязаны быть беззащитными перед тоталитарными режимами, коим является Китай???

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Владимир Бараков

Так демократия - штука больше для своих, внешняя политика всегда центристская

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Вадим Д.

Только блокировки и запреты, без угроз = РФ. Не путайте.

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Alex Lowen

Здесь дело не в демократии (демократия - это способ выбора органов госуправления). Здесь дело в том, как выбранный президент предпочитает вести дела и можно ли его бить по рукам, в случае необходимости.

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штаты далеко не оплот адекватного общества в мире

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Вадим Д.

Нацбезопасный шантаж продолжил молодой перспективный лидер, пришедший на смену постаревшему логотипу Альцгеймера.

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