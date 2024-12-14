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Полина Лааксо
Соцсети

Суд в США отклонил просьбу TikTok затормозить вступление в силу закона о его продаже или блокировке на территории страны

В декабре 2024 года те же судьи подтвердили конституционность меры.

  • В своём прошении TikTok и его китайская материнская компания ByteDance отмечали: в случае блокировки без доступа к сервису останутся более 170 млн ежемесячно активных пользователей — и это «накануне инаугурации президента».
  • В ответ на отказ TikTok сообщил, что обратится в Верховный суд США, высшую судебную инстанцию страны. СМИ допускали, что сервис тянет время в надежде на помощь избранного президента США Дональда Трампа: тот призывал голосовать за него тех, кто хочет «спасти сервис».
  • Политик принесёт присягу 20 января 2025 года, а закон должен вступить в силу 19 января. В Палате представителей США уже предупредили Apple и Google, что, как только закон заработает, TikTok придётся удалить из американских версий магазинов приложений, пишут CNBC и Reuters.
  • Если приложение уже скачано, то останется на устройстве, писало Mashable. Ответственность ляжет на дистрибьюторов сервисов и хостинги, которым запретят «распространять, поддерживать и обновлять приложение». Forbes напомнило, что запрет коснётся и Oracle. Если та больше не сможет хранит данные пользователей TikTok в США, видеосервис не сможет нормально работать.
  • В Минюсте США говорили примерно то же — «прямого запрета на дальнейшее использование TikTok американцами нет», но он сам станет «непригодным для использования».
Источник фото: Adweek
Источник фото: Adweek
  • Закон о принудительной продаже TikTok подписал в апреле 2024 года Джо Байден — из-за угрозы нацбезопасности со стороны сервиса китайской компании. В TikTok сообщали, что продажа «невозможна ни с коммерческой, ни с технологической, ни с юридической точек зрения». Правительство Китая тоже было против.
Полина Лааксо
Соцсети
TikTok увидел в Илоне Маске «потенциально полезного посредника» для переговоров по блокировке сервиса в США — WSJ

Он среди приближённых Дональда Трампа, победившего на выборах президента в ноябре 2024 года.

Маск и Трамп. Источник: <a href="https://news.sky.com/story/donald-trump-watches-spacex-launch-with-elon-musk-but-test-flight-does-not-go-as-planned-13256979" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Sky News</a>

#новости #tiktok #bytedance

11
23 комментария
Алекс

Этодругин же

5
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High Stakes

TikTok, на минуту, заблокирован в самом Китае - такой себе экспорт. Для своих там скрепный Douyin.

3
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Вадим Д.

Удобная это штука — конституция.

4
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Агафья

есть еще созвучный термин продажной любви, не зря они так похожи

1
1
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Иван

Из летних новостей

Одним из главных аргументов станет то, что Конгресс США так и не смог публично озвучить доказательства того, что видеосервис представляет угрозу нацбезопасности. Пока есть только гипотезы и спекуляции, считает ByteDance, материнская компания TikTok. Источники Bloomberg рассказали, что брифинги организовывали члены разведывательных служб США. В ходе обсуждений якобы стало известно, что некоторые высокопоставленные начальники ByteDance преследовали цели, схожие с установками Коммунистической партии Китая. Других деталей нет.

Странно, что после пробирок они доверяют своей разведке

3
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Fred Han

Что ещё за тикток?

1
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