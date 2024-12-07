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Таня Боброва
Соцсети

Апелляционный суд США поддержал закон, который требует продажи или блокировки TikTok в стране

Компания планирует обжаловать решение в Верховном суде.

  • Апелляционный суд США по округу Колумбия поддержал закон, который требует от владельца TikTok — китайской ByteDance — продать сервис в стране, в противном случае ему грозит блокировка. Об этом пишет Financial Times.
  • Суд подтвердил конституционность закона и пришёл к выводу, что он не нарушает защиту свободы слова, предусмотренную Первой поправкой. На этом настаивал TikTok. Компания планирует обжаловать решение в Верховном суде.
  • Согласно закону, который тогда ещё президент США Джо Байден подписал в апреле 2024 года, у ByteDance есть девять месяцев, чтобы найти покупателя для своего видеосервиса в США. Президент сможет продлить срок ещё на три месяца, если увидит «прогресс». Власти считают, что сервис представляет угрозу нацбезопасности.
  • Если же компания не захочет идти на сделку, сервис заблокируют. В TikTok говорили, что продажа приложения «невозможна ни с коммерческой, ни с технологической, ни с юридической точек зрения». В частности, успех сервиса зависит от его алгоритма рекомендаций, а китайское правительство против продажи этих технологий.
  • Решение «поднимает новые вопросы» перед Дональдом Трампом, который в ноябре выиграл президентские выборы, пишет The New York Times. Во время предвыборной кампании он поддерживал приложение, но чёткого плана «спасения» у него нет, отмечает газета.
Источник: Glassdoor
Источник: Glassdoor
  • В 2020 году, во время первого срока Трампа, его администрация приказала заблокировать TikTok: компанию обвинили в передаче данных американцев китайским властям. В 2021-м Байден отменил указ, но поручил провести проверку.

#новости #tiktok

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25 комментариев
евгений евгеньев

Свобода она такая)))
В прочем, для США это уже не так важно, довольно скоро все компании начнут разбегаться из страны ввиду хаоса, который вот вот начнется и погрузит страну на несколько лет. Так что, рынок там будет не так важен. Самое ржачное - это заводы из ЕС, которые туда переехали, т.к. там лучшие условия, сейчас поедут назад. Прям, как наши релоканты, мечутся по этим странам, где жизнь хуже, чем даже в каком-нибудь Сан-Франциско

4
1
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Алекс

Вот вот уже, совсем скоро все начнут разбегаться из США! Правда пока что только из РФ убежали, но вот прям скоро из США, инфа сотка!

1
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dru dru

Всё прямо как написал. Общался напрямую с релокантом, который не может найти себе дом и то в Армении, то в Сербии хочет. Зарабатывает при этом в России

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Alex

напомните по датам? там вроде несколько месяцев было? все в силе пока что?

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Aleksei M

Ну когда уже наконец то? Уже поколение закопали а все ждем и ждем
https://youtu.be/McLbIxPNhVo?si=iVFQ58dYFzpFUTNe

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Руслан Астафьев

Просто БайтДэнс рекомендует недемократические видео и никак не хочет исправить механизм чтоб белодомным нравилось😄

2
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Fred Alekseyev

Действительно говорят, я сам никогда не пользовался, что этот ТикТок конкурент обычным поисковым системам ? Особенно среди молодёжи. Всем доброго времени.

1
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