Апелляционный суд США поддержал закон, который требует продажи или блокировки TikTok в стране

Компания планирует обжаловать решение в Верховном суде.Апелляционный суд США по округу Колумбия поддержал закон, который требует от владельца TikTok — китайской ByteDance — продать сервис в стране, в противном случае ему грозит блокировка. Об этом пишет Financial Times.Суд подтвердил конституционность закона и пришёл к выводу, что он не нарушает защиту свободы слова, предусмотренную Первой поправкой. На этом настаивал TikTok. Компания планирует обжаловать решение в Верховном суде.Согласно закону, который тогда ещё президент США Джо Байден подписал в апреле 2024 года, у ByteDance есть девять месяцев, чтобы найти покупателя для своего видеосервиса в США. Президент сможет продлить срок ещё на три месяца, если увидит «прогресс». Власти считают, что сервис представляет угрозу нацбезопасности.Если же компания не захочет идти на сделку, сервис заблокируют. В TikTok говорили, что продажа приложения «невозможна ни с коммерческой, ни с технологической, ни с юридической точек зрения». В частности, успех сервиса зависит от его алгоритма рекомендаций, а китайское правительство против продажи этих технологий.Решение «поднимает новые вопросы» перед Дональдом Трампом, который в ноябре выиграл президентские выборы, пишет The New York Times. Во время предвыборной кампании он поддерживал приложение, но чёткого плана «спасения» у него нет, отмечает газета.Источник: GlassdoorВ 2020 году, во время первого срока Трампа, его администрация приказала заблокировать TikTok: компанию обвинили в передаче данных американцев китайским властям. В 2021-м Байден отменил указ, но поручил провести проверку.#новости #tiktok
Свобода она такая)))
В прочем, для США это уже не так важно, довольно скоро все компании начнут разбегаться из страны ввиду хаоса, который вот вот начнется и погрузит страну на несколько лет. Так что, рынок там будет не так важен. Самое ржачное - это заводы из ЕС, которые туда переехали, т.к. там лучшие условия, сейчас поедут назад. Прям, как наши релоканты, мечутся по этим странам, где жизнь хуже, чем даже в каком-нибудь Сан-Франциско
Вот вот уже, совсем скоро все начнут разбегаться из США! Правда пока что только из РФ убежали, но вот прям скоро из США, инфа сотка!
Всё прямо как написал. Общался напрямую с релокантом, который не может найти себе дом и то в Армении, то в Сербии хочет. Зарабатывает при этом в России
напомните по датам? там вроде несколько месяцев было? все в силе пока что?
Ну когда уже наконец то? Уже поколение закопали а все ждем и ждем
https://youtu.be/McLbIxPNhVo?si=iVFQ58dYFzpFUTNe
Просто БайтДэнс рекомендует недемократические видео и никак не хочет исправить механизм чтоб белодомным нравилось😄
Действительно говорят, я сам никогда не пользовался, что этот ТикТок конкурент обычным поисковым системам ? Особенно среди молодёжи. Всем доброго времени.