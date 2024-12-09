TikTok попросил американский суд «временно заблокировать» закон, который требует продажи сервиса до 19 января 2025 года

Иначе его отключат в США.В своём «внеочередном» обращении к апелляционному суду материнская и дочерняя компании отметили, что в случае блокировки без доступа к TikTok останутся более 170 млн ежемесячно активных пользователей — и это «накануне инаугурации президента», пишет Reuters.СМИ допускают, что TikTok и его владелец рассчитывают на поддержку избранного президента США Дональда Трампа, который призывал голосовать за него тех, кто хочет «спасти сервис». Он принесёт присягу 20 января 2025 года.Закон о принудительной продаже TikTok подписал в апреле 2024 года Джо Байден — из-за угрозы нацбезопасности со стороны сервиса с китайским владельцем ByteDance.В TikTok говорили: продажа «невозможна ни с коммерческой, ни с технологической, ни с юридической точек зрения». Правительство Китая тоже высказывалось против. Но 6 декабря апелляционный суд в США подтвердил конституционность закона и заключил, что он не противоречит поправке о свободе слова.Источник фото: FOX#новости #tiktok #bytedance
Можно блокировать законы 😮
можно их просто не соблюдать (как в России)😮
Кто чо сделает?
Тик Току надо лодку пошатать. Американским пользователям выдавать черный экран с комментарием и призыв выходить на улицы с вилами. Шутка. Черный экран не надо, а то не так поймут
А что не понятно до сих пор что этих "пользователей" никто и слушать не будет.
Судя по новостям, пока он присягу там свою принесет уже и планеты не будет. Пока есть время ему со всех сторон всё портят
Ну ничо, щас мир такой, что и рядовые американцы научатся пользоваться випиэном.
А что, так можно было?)