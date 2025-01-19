TikTok начал восстанавливать работу в США

Блокировка продлилась чуть больше 12 часов.TikTok объявил в X, что «по соглашению с поставщиками услуг» находится в процессе восстановления работы в США. Некоторые пользователи уже получили доступ к сервису, в том числе журналисты TechCrunch и The Verge. В магазины Apple и Google приложение пока не вернули.В своём заявлении компании поблагодарила избранного президента Дональда Трампа за внесение «ясности и заверение» в том, что её партнёры не столкнутся с санкциями за предоставление доступа к соцсети в стране.Перед этим Трамп заявил в Truth Social, что после инаугурации 20 января 2025 года отложит вступление в силу закона, который запрещает TikTok в США. Указ гарантирует, что никаких последствий для компаний за отсутствие блокировки сервиса не будет.Он также предложил создать совместное предприятие с TikTok. В компании добавили, что «будут работать с Трампом над долгосрочным решением, которое позволит сохранить TikTok в США».Блокировка сервиса в стране продлилась чуть более 12 часов, отмечает TechCrunch. Приложение стало недоступно в американских App Store и Google Play, а пользователи стали получать уведомления о невозможности воспользоваться сервисом.Источник: Jaap Arriens / NurPhoto / Getty Images / TechCrunchЗакон о принудительной продаже или запрете TikTok в США подписал в апреле 2024 года Джо Байден. В декабре Апелляционный суд США поддержал закон. TikTok обратился в Верховный суд, но и тот не встал на сторону сервиса. Закон вступил в силу 19 января 2025 года. За распространение приложения в США компаниям грозят штрафы.#новости #tiktok
Вообще, последние новости из стран западного режима, веселят все больше. Либеральная вата уже не знает, как оправдывать одно, на них вываливают кастрюлю новой дичи.))) От этого 15 центовые начинают пороть такую лютую ахинею, что непонятно, вменяемый человек тебе пишет, или нет?! То диктатура Тик ток отжимает и они это оправдывают, то режим решил отжать Гренландию с Канадой и либеральная вата и это пытается оправдать))) В цивилизованных странах уже с поп-корном смотрят на то, что творит западный режим. Главное не останавливаться. Жаль конечно, что Трамп не успеет все сделать и его уберут быстро, ибо гражданская война в США неминуема, но сам факт того, как западный режим снял маску и показал истинное лицо - показательна, то выборы неугодных отменят, то компании отжимают на ровном месте, то создают фонд мира для финансирования войны, то пиратством занимаются.))) Господа западные диктаторы, у ваших либеральных ватников уже заканчиваются аргументы вас покрывать и все это оправдывать. Дайте бедолагам передохнуть чутка.
+15 рублей
Весь мир расколбасило. И восток, и запад, и юг. Причина - полный провал идеи глобализации, которую активно лоббировали США, на ней многое держалось. А по факту идея аннулировалась и пошел замес со всех сторон, это нормально. Интересные времена проживаем
"Цель капитализма всегда одна: эксплуатация, гнёт, война. Чтобы народных масс нищета и гибель несли ему максимальную прибыль." (с) Поэтому и действия западных, китайских и наших родненьких крупных капиталистов схоже до неразличимости. С поправкой на то что наши олигархи победнее и послабее.
не болейте
Эффект Трампа за сутки?
А классно он это придумал)
Ща будем смотреть как в Америке выглядят 90-е.