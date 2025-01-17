Верховный суд США поддержал закон о запрете или продаже TikTok в стране

Теперь судьба соцсети находится в руках избранного президента Дональда Трампа, пишет CNBC.Верховный суд США поддержал закон, который требует от китайской ByteDance продать TikTok в стране, пишет CNBC. В противном случае соцсеть ждёт блокировка 19 января 2025 года. Весной 2024-го компания говорила, что продажа сервиса «невозможна».«Нет сомнений», что для более чем 170 млн американцев TikTok — это канал для выражения мнений и средство для общения, отметил в своём решении суд. Но напомнил об угрозе нацбезопасности, на чём настаивают американские власти.Закон о принудительной продаже или запрете TikTok в США подписал в апреле 2024 года Джо Байден. В декабре Апелляционный суд США поддержал закон, а затем отказался затормозить его вступление в силу. TikTok обратился в Верховный суд, предприняв «последнюю попытку» продолжить работу.Теперь, пишет CNBC, судьба TikTok находится в руках избранного президента США Дональда Трампа. Его инаугурация запланирована на 20 января 2025 года. Трамп публично поддерживал соцсеть.Согласно закону, с 19 января 2025 года распространение приложения TikTok станет незаконным в США: для магазинов приложений и поставщиков облачных услуг предусмотрены штрафы, пишет NYT. Уже установленные приложения должны работать, уточняет CNBC. Но, по данным источников Reuters, соцсеть сама планирует прекратить их работу.Источник: Dan Kitwood / Getty Images / Variety #новости #tiktok
С нетерпением жду местных экспертов, которые расскажут, что блокировки в США - это другое и вообще понимать надо
Почему другое, эксперт ты местный? Сам придумал — сам порвался😂
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Лучше расскажи какую пользу цензура в РФ несёт? Или тебя только чужие проблемы волнуют?
Или снова сольешься на вотабаутизм, как обычно?
Американские власти собираются обязать продать или заблокировать китайский сервисРоссийские власти заблокировали российские СМИ и ввели уголовку против сотрудниковДействительно, "никакой" разницы совершенно.
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Псевдопатриоты - такие псевдопатриоты 👌🏻
Картинка оригинальная 👍🏻😉
Пытаются выбить скидку? Думаю китайцы им покажут знаменитую азиатскую сосиску
Нефритовый стержень в спину
А сейчас на наших глазах, суд создает опасный прецедент. То есть под предлогом национальной безопасности можно ограничивать деятельность любой иностранной компании?