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Артур Томилко
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Разработчик ОС «Аврора» показал прототип её версии для компьютеров

Когда систему планируют доделать — неизвестно.

Видео из Telegram-канала Алексея Гладкова
  • Работу прототипа ОС «Аврора» на компьютере с процессором на архитектуре Arm показал у себя в Telegram-канале разработчик Алексей Гладков. Его сообщением поделилась компания «Открытая мобильная платформа», которая занимается разработкой «Авроры».
  • По словам Гладкова, «система написана не с нуля», но она «достаточно зрелая», чтобы из гибридного рабочего места, которое представили в 2024 году, «достаточно легко трансформироваться в полноценную десктопную ОС».
  • Он также пояснил, что систему «пока рано» называть готовым продуктом. Однако Гладков считает, что «для офисных сотрудников, которые большую часть времени используют браузер и документы на работе — это отличная российская ОС с современным дизайном и реально работающей экосистемой».
  • В конце марта 2025 года CNews выяснило, что компания «Авроид» — один из разработчиков приложений для ОС «Аврора» — объявила сотрудникам о простое и приостановила выплату зарплат. Выручки от единственного заказчика оказалось недостаточно для стабильной работы. Компания ищет инвестора, чтобы перестроить бизнес и заняться разработкой продуктов для других ОС.
  • «Авроид» отвечал за разработку двух продуктов: оболочки для использования Telegram на «Авроре», и контейнера для запуска Android-приложений.

#новости #аврора

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