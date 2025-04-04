Разработчик ОС «Аврора» показал прототип её версии для компьютеров

Когда систему планируют доделать — неизвестно. Видео из Telegram-канала Алексея ГладковаРаботу прототипа ОС «Аврора» на компьютере с процессором на архитектуре Arm показал у себя в Telegram-канале разработчик Алексей Гладков. Его сообщением поделилась компания «Открытая мобильная платформа», которая занимается разработкой «Авроры».По словам Гладкова, «система написана не с нуля», но она «достаточно зрелая», чтобы из гибридного рабочего места, которое представили в 2024 году, «достаточно легко трансформироваться в полноценную десктопную ОС».Он также пояснил, что систему «пока рано» называть готовым продуктом. Однако Гладков считает, что «для офисных сотрудников, которые большую часть времени используют браузер и документы на работе — это отличная российская ОС с современным дизайном и реально работающей экосистемой».В конце марта 2025 года CNews выяснило, что компания «Авроид» — один из разработчиков приложений для ОС «Аврора» — объявила сотрудникам о простое и приостановила выплату зарплат. Выручки от единственного заказчика оказалось недостаточно для стабильной работы. Компания ищет инвестора, чтобы перестроить бизнес и заняться разработкой продуктов для других ОС.«Авроид» отвечал за разработку двух продуктов: оболочки для использования Telegram на «Авроре», и контейнера для запуска Android-приложений.#новости #аврора