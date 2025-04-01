Один из разработчиков приложений для ОС «Аврора» объявил сотрудникам о простое и приостановил выплату зарплат

Компания ищет инвестора, чтобы перестроить бизнес и не зависеть от единственного заказчика. Компания «Авроид», которая разрабатывает приложения для отечественной ОС «Аврора», сообщила работникам о приостановке деятельности с марта до конца июня 2025 года, рассказали CNews источники среди сотрудников и собеседники на рынке электроники. Информацию подтвердил один из учредителей Дмитрий Комиссаров.Простой руководители компании объясняют нарушением обязательств со стороны контрагентов, а также снижением выручки, «интенсивности и объёмов работы».По словам источника в компании, зарплату сотрудникам не платят с марта 2025 года: «Работы нет, и люди постепенно увольняются». Персонал также перевели на удалёнку.Комиссаров утверждает, что «задолженность перед работниками связана в первую очередь с переговорами о привлечении нового инвестора». Идёт работа по реструктуризации бизнеса, чтобы снизить зависимость от «Авроры» и заняться разработкой продуктов для других ОС, поясняет он.Такое решение приняли из-за того, что денег от единственного заказчика недостаточно. По словам Комиссарова, в начале 2025 года прогнозировались поставки 50 тысяч устройств на «Авроре», но этого оказалось мало для стабильной работы.Генеральный директор «Открытых мобильных платформ» (разрабатывает ОС «Аврора») сообщил CNews, что «Авроид» — не единственный разработчик приложений для ОС. Компания разрабатывает два продукта: оболочку для использования Telegram на «Авроре», и контейнер для запуска Android-приложений на ОС.ОС «Аврора», фото «Открытых мобильных платформ» По информации «Контур Фокуса», ООО «Авроид» зарегистрировано в январе 2023 года, его учредителями выступали десять человек. В марте 2024-го компанию купил российский производитель электроники F+ tech, но уже в апреле её продали фонду «Стриго Кэптал». Его соучредители — основатель разработчика «МойОфис» Дмитрий Комиссаров, бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов и владелец Fplus Алексей Мельников.Выручка ООО «Авроид» за 2024 год составила 16,8 млн рублей, чистый убыток — 240,9 млн рублей, следует из данных «Контур Фокуса».#новости #аврора