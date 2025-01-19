В США заблокировали TikTok — под блокировку попали и другие приложения китайской ByteDance

У сервиса коротких видео в стране 170 млн пользователей.Приложение TikTok больше недоступно в американских App Store и Google Play, пишет TechCrunch. Пользователи же стали получать сообщения о том, что они пока не могут воспользоваться сервисом.В сообщении отмечается, что избранный президент Дональд Трамп «дал понять», что вместе с компанией будет работать над решением по возвращению TikTok в США. Его инаугурация запланирована на 20 января 2025 года. Трамп публично поддерживал соцсеть.Источник: Erik S Lesser / Shutterstock / FTНесколько других приложений, принадлежащих владельцу TikTok, китайской ByteDance, также попали под блокировку, отмечает The Verge. В частности, видеоредактор CapCut, платформа Lemon8 и игра Marvel Snap.Блокировка в США задела и некоторых пользователей TikTok в Канаде, пишет The Mirror US. Они жалются в X, что тоже получают предупреждение о недоступности приложения.На сбой в работе TikTok с ночи начали жаловаться и некоторые пользователи из России, следует из данных «Сбой.рф». Это произошло, поскольку многие пользовались модифицированными версиями приложения, серверы которых работали в США, отмечает «Код Дурова».Закон о принудительной продаже или запрете TikTok в США подписал в апреле 2024 года Джо Байден. В декабре Апелляционный суд США поддержал закон, а затем отказался затормозить его вступление в силу. TikTok обратился в Верховный суд, но и тот не встал на сторону сервиса.Закон вступил в силу 19 января 2025 года. За распространение приложения в США магазинам и поставщикам облачных услуг грозят штрафы.#новости #tiktok
Вот это я понимаю - свободная страна, не то что у нас.
пусть сначала китайцы у себя разблокируют американские соцсети, а то какая-то странная игра получается.
«Вы можете поехать жить во Францию, но не сможете стать французом. Вы можете поехать жить в Германию или Японию, но не сможете стать немцем или японцем. Но любой человек из любого уголка Земли может приехать в Америку и стать американцем».
Сказал Рональд Рейган в свое время.
Кроме китайцев, поправили современники. ))
все верно
Демократические санкции - это другое!
Скудоумие властей не привязано к национальности или к каким-то определённым странам - оно есть везде.
- Я удивлен, что эти ебобо не жахнули ядеркой под конец. Пердун с братвой не может уйти спокойно.
- Это в США.
- Ааа. Демократио! Свободо!