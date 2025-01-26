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Евгения Евсеева
Соцсети

Дональд Трамп решил «спасти» Tiktok, передав его Oracle — СМИ

Соцсеть хотели продать Oracle и Walmart ещё в 2020 году.

  • Администрация президента США Дональда Трампа работает над планом по «спасению» TikTok, по которому контроль над соцсетью перейдёт Oracle, сообщают NPR и Reuters со ссылкой на источники.
  • Reuters пишет со ссылкой на заявление Трампа, что тот обсуждает продажу соцсети с «несколькими людьми», а решение примет в течение месяца. При этом он не подтвердил, что общается в том числе с Oracle.
  • По плану, который описывают издания, ByteDance сохранит миноритарную долю в компании, а «алгоритмы приложения, сбор данных и обновление ПО будет контролировать Oracle». Таким образом, у американских инвесторов будет контроль над TikTok. Но условия сделки ещё обсуждаются, отмечает NPR.
  • Среди других потенциальных инвесторов — Microsoft. Сумма сделки может достичь $200 млрд.
Дональд Трамп решил «спасти» Tiktok, передав его Oracle — СМИ
  • Закон о принудительной продаже или запрете TikTok в США подписал в апреле 2024 года Джо Байден. В декабре Апелляционный суд США поддержал закон. TikTok обратился в Верховный суд, но и тот не встал на сторону сервиса. Закон вступил в силу 19 января 2025 года.
  • В этот день TikTok отключил доступ к сервису, а затем восстановил его меньше чем через сутки. После этого Трамп подписал указ об отсрочке «запрета» TikTok на 75 дней.
  • Ещё в 2020 году администрация Трампа решила заблокировать TikTok по соображениям национальной безопасности — власти обвинили компанию в том, что она передаёт данные американских пользователей китайским властям.
  • Компромиссное решение выглядело так: ByteDance создаёт новую компанию TikTok Global, а Oracle и Walmart покупают в ней 12,5% и 7,5% соответственно. Штаб-квартиру разместили бы в США, данные хранили бы на серверах Oracle, а глава компании и большая часть совета директоров были бы американцами.
  • В феврале 2021 года источник China Morning Post сообщил, что владелец TikTok отказался от продажи бизнеса в США Oracle и Walmart. А в июне Джо Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok.

#новости #tiktok

2
2
23 комментария
Диван
7
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Твердыня

Сюр в том, что сам Тик-Ток в самом Китае заблокирован

7
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Brno

Не такие уж мы разные

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Вадим Д.

Отличный план, Дон(альд) 👍🏻
Но лучше Роснано, те с гарантией уничтожат, даже следа не останется.

3
2
1
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Либерал-смузихлеб 3.0

Вокруг него собралось так много миллиардеров, что, кажется, он там собирается строить олигархат. Но раднеки думают, что капитал будет думать об их благосостоянии

3
1
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Джейкоб Петрович

Реднеки - это же американская вата, твои товарищи, выходит 😂

4
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Ivan Mart

Когда его разрушить успели, чтобы новый строить?

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