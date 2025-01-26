День 1068: стоимость новостроек растёт несмотря на сезонное снижение

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.Материал дополняетсяКурсы, биржи и банкиКурсы ЦБ на 25-27 января 2025 года:Доллар — 98,26 (на 84 копейки меньше, чем 24 января)Евро — 103,19 рубля (на 47 копеек меньше).Юань — 13,51 рубля (на 7 копеек меньше).BTC на 14:20 мск стоит $104,6 тысячи, ETH — $3309, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.КонтекстВ январе 2025 года стоимость замещающих облигаций заметно снизилась после бурного роста в конце 2024-го. В результате доходности по корпоративным бондам поднялись до 6,3–19,4% годовых, по суверенным — до 7,5-9,5% годовых.Средняя стоимость первичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в январе 2025 года составила 180,6 тысяч рублей за 1м², увеличившись на 1,5% за месяц, подсчитали в «ЦИАН.Аналитике».Согласно «Этажам», средняя стоимость предложения в России в целом за последний месяц выросла на 0,9%, до 145,4 тысяч рублей за 1 м². Динамику для городов-миллионников в «Яндекс Недвижимости» оценивают также в 0,9%, до 179 тысяч рублей за 1 м².Новости предыдущего дня, 25 января — здесь.#новости
Запуск серийного производства российского среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 вновь отложили. Новый срок— 2026 год, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
Приготовься к тряске богомол, зона турбулентности, воздушные ямы
https://www.irk.ru/news/20250126/plane/
Ничего, зато в 2030 сразу 1000 будет 🤣
Как же всем хочется в муравейничек 👉 👈
Видимо, некоторым необходимы крики соседей из-за стены, топот сверху и зассанные лифты.
не хочется, но вариантов нет
строилираньше дома серии "Призма", но человейники приносят больше прибыли
Как можно расти со снижением?
Рост с отрицательным снижением