День 1068: стоимость новостроек растёт несмотря на сезонное снижение

Согласно «Этажам», средняя стоимость предложения в России в целом за последний месяц выросла на 0,9%, до 145,4 тысяч рублей за 1 м². Динамику для городов-миллионников в «Яндекс Недвижимости» оценивают также в 0,9%, до 179 тысяч рублей за 1 м².