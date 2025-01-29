Сборы российского кино за границей в 2024 году составили $16,6 млн — на $1 млн меньше, чем в 2023 году

Ключевым рынком остаётся Китай.Источник: BilibiliПо итогам 2024 года российские фильмы собрали в зарубежном прокате $16,6 млн против $17,6 млн в 2023 году и $17 млн в 2022 году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Бюллетеня кинопрокатчика».Ключевым рынком для экспорта стал Китай, там российские проекты собрали $1,8 млн. Но фактически в прокат в стране вышло только два российских релиза: это мультфильм «Снежная королева: Разморозка» ($1,3 млн) и драма «Вызов» ($500 тысяч). Второй по значимости стала Мексика с $1,3 млн, третьей — Бразилия с $1,2 млн. Среди европейских стран наибольшего успеха российским проектам удалось добиться в Италии ($1,1 млн).Сборы за рубежом в 2018 году — $43,3 млн. В 2019 году — $52,5 млн. В 2020 году — $20,5 млн.В 2021 году — $18,2 млн.В 2022 году — $17 млн.В 2023 году — $17,6 млн. Данные «Бюллетеня кинопрокатчика»На первом месте по сборам мультфильм «Маша и медведь» — он получил $2,8 млн. На втором и третьем — «Великолепная пятёрка» с $2,4 млн и «Коты Эрмитажа» с $2,1 млн.В «Роскино» (представляет российскую индустрию на международных рынках) снижение сборов по итогам прошлого года не считают критичным. Оно может быть связано с «меньшим присутствием» анимационных релизов за границей — мультфильмы «традиционно» лидеры.#новости #российскоекино
в 2024 году составили $16,6 млн — на $1 млн меньше, чем в 2023 годуА патриотичное издание пересчитало бы в рубли и рапортовало рост :/
мультфильмы у нас ниче.
дядя 38 лет
Копейки какие-то. У нас айтишники в секунду больше получают.
Можно подумать, что у нас бразильское кино в прокате больше собирает) Тут скорее инфоповод в том, что рынки сбыта есть, а не как там на ютубе рассказывают про ужасы железного занавеса))
Никто не понимает российский юмор, с бабками, продажными ментами, шлюхами в поисках богатого лоха и бухими трактаристами
Не, ну надо было в рублях считать. Тогда бы, наверное, даже рост случился