Сборы российского кино за границей в 2024 году составили $16,6 млн — на $1 млн меньше, чем в 2023 году

Сборы за рубежом в 2018 году — $43,3 млн.

В 2019 году — $52,5 млн.

В 2020 году — $20,5 млн.

В 2021 году — $18,2 млн.

В 2022 году — $17 млн.

В 2023 году — $17,6 млн.