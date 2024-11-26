Исследование: в 2023 году российский рынок офлайн-мероприятий восстановился в денежном выражении до уровня 2019-го, а в 2024 году должен прирасти на 20%

Среди причин — «переключение аудитории на сегменты, которые не пострадали из-за ухода иностранных игроков».Исследование провели консалтинговая компания OKS Labs и билетные операторы «Яндекс Афиша», «Кассир.ру» и «МТС Live» (результаты есть у vc.ru). Учитывали официальную статистику, данные операторов и информацию из открытых источников начиная с 2019 года — тогда «индустрия достигла расцвета».Источник данных: OKS LabsВ 2019-м объём рынка билетов на офлайн-мероприятия составил 190 млрд рублей. В основном за счёт кинотеатров и концертов. В 2020 году — из-за «ковидных» ограничений — продажи билетов упали до 65 млрд рублей.В 2022 году рынок начал восстанавливаться после пандемии, но столкнулся с отменой выступлений зарубежных исполнителей и спортивных соревнований, а также отказом правообладателей предоставлять киноновинки. Продажи в том году равнялись 131 млрд рублей.В 2023 году объём рынка оценили уже в 189 млрд рублей. А по итогам 2024 года продажи должны дойти до 227 млрд рублей. В штучном выражении показатель отстаёт от уровней 2019-го, так как основным «драйвером» выступает прежде всего инфляция.Источник данных: OKS LabsУ роста продаж в денежном выражении три причины. Первая — подорожание билетов на фоне увеличения издержек бизнеса. В 2023 году больше всего стоили концерты — из-за роста затрат на их проведение. Ещё одна — запуск «Пушкинской карты».Третья — аудитория «переключилась на сегменты, которые не пострадали из-за ухода иностранных игроков». Так, в 2019 году лидерами были кинотеатры (29%) и концерты (25%), а у театров было 15%. Уже в 2023 году доля театров выросла до 23%, а доли кинотеатров и концертов снизились до 21% и 22% соответственно.Полина ЛааксоМедиа21.04.2023«Ломать проще, чем строить»: главы концертных агентств рассказали, как изменилась индустрия и поможет ли приход VK и МТС Главное из материала РБК, которое поговорило с гендиректором TCI Эдуардом Ратниковым, президентом PMI Евгением Финкельштейном и президентом NCA Михаилом Шурыгиным.#новости #концерты #кинотеатры
А восстановился с учётом инфляции?
В тексте же
основным «драйвером» выступает прежде всего инфляция
кинотеатры то у америанцев упали, а тут пару процентов, вранье
Восполнился Иордан.
основным «драйвером» выступает прежде всего инфляция.Было 100 по 10рублей стало 10 по 100рублей! Уверенный рост! Телешизики ликуют!!!
Ну и опять же, появилось много новых интересных исполнителей, собирающих стадионы - таких как Shaman, потом этот ещё, как его, ну и вот те, с волосами, ну вы знаете конечно, хит у них ещё есть