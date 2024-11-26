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Полина Лааксо
Офлайн

Исследование: в 2023 году российский рынок офлайн-мероприятий восстановился в денежном выражении до уровня 2019-го, а в 2024 году должен прирасти на 20%

Среди причин — «переключение аудитории на сегменты, которые не пострадали из-за ухода иностранных игроков».

  • Исследование провели консалтинговая компания OKS Labs и билетные операторы «Яндекс Афиша», «Кассир.ру» и «МТС Live» (результаты есть у vc.ru). Учитывали официальную статистику, данные операторов и информацию из открытых источников начиная с 2019 года — тогда «индустрия достигла расцвета».
Источник данных: OKS Labs
Источник данных: OKS Labs
  • В 2019-м объём рынка билетов на офлайн-мероприятия составил 190 млрд рублей. В основном за счёт кинотеатров и концертов. В 2020 году — из-за «ковидных» ограничений — продажи билетов упали до 65 млрд рублей.
  • В 2022 году рынок начал восстанавливаться после пандемии, но столкнулся с отменой выступлений зарубежных исполнителей и спортивных соревнований, а также отказом правообладателей предоставлять киноновинки. Продажи в том году равнялись 131 млрд рублей.
  • В 2023 году объём рынка оценили уже в 189 млрд рублей. А по итогам 2024 года продажи должны дойти до 227 млрд рублей. В штучном выражении показатель отстаёт от уровней 2019-го, так как основным «драйвером» выступает прежде всего инфляция.
Источник данных: OKS Labs
Источник данных: OKS Labs
  • У роста продаж в денежном выражении три причины. Первая — подорожание билетов на фоне увеличения издержек бизнеса. В 2023 году больше всего стоили концерты — из-за роста затрат на их проведение. Ещё одна — запуск «Пушкинской карты».
  • Третья — аудитория «переключилась на сегменты, которые не пострадали из-за ухода иностранных игроков». Так, в 2019 году лидерами были кинотеатры (29%) и концерты (25%), а у театров было 15%. Уже в 2023 году доля театров выросла до 23%, а доли кинотеатров и концертов снизились до 21% и 22% соответственно.
Полина Лааксо
Медиа
«Ломать проще, чем строить»: главы концертных агентств рассказали, как изменилась индустрия и поможет ли приход VK и МТС

Главное из материала РБК, которое поговорило с гендиректором TCI Эдуардом Ратниковым, президентом PMI Евгением Финкельштейном и президентом NCA Михаилом Шурыгиным.

Ноэль Галлахер. Источник: <a href="https://vk.com/photo-1392957_456245676" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">PMI</a>

#новости #концерты #кинотеатры

11
11
11 комментариев
Отрицательный Веган

А восстановился с учётом инфляции?

1
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Иван

В тексте же

основным «драйвером» выступает прежде всего инфляция

1
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dru dru

кинотеатры то у америанцев упали, а тут пару процентов, вранье

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High Stakes

Восполнился Иордан.

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Po...

основным «драйвером» выступает прежде всего инфляция.Было 100 по 10рублей стало 10 по 100рублей! Уверенный рост! Телешизики ликуют!!!

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Успех Успехов

Ну и опять же, появилось много новых интересных исполнителей, собирающих стадионы - таких как Shaman, потом этот ещё, как его, ну и вот те, с волосами, ну вы знаете конечно, хит у них ещё есть

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