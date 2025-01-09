Кассовые сборы российских кинотеатров на новогодних каникулах предварительно составили рекордные 6,2 млрд рублей

Но посещаемость год к году упала — на 2 млн зрителей.Кадр из фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича». Источник: «Кинопоиск»По предварительным данным Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино (ЕАИС), с 1 по 8 января 2025 года российские кинотеатры получили рекордные 6,16 млрд рублей. Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика».Лучший результат кинотеатры показали 2 января — в этот день их общие сборы впервые в истории наблюдений превысили 1 млрд рублей, а число зрителей — 2,28 млн. Всего за новогодние каникулы кинотеатры продали 12,8 млн билетов.Среди лидеров проката — «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» Игоря Волошина (фильм собрал около 2,59 млрд рублей и 5,4 млн зрителей за восемь дней проката) и «Финист. Первый богатырь» Дмитрия Дьяченко (1,96 млрд рублей, 4,1 млн зрителей).Для сравнения, в 2024 году — с 1 по 7 января — кассовые сборы российских кинотеатров составили почти 5,8 млрд рублей, а количество проданных билетов — 14,8 млн. Тогда лидерами проката стали «Холоп 2» Клима Шипенко, «Бременские музыканты» Алексея Нужного и «Три богатыря и Пуп Земли» Константина Феоктистого и Константина Бирюкова.Всего в 2024 году объём рынка кинопроката в России превысил 43 млрд рублей — это на 16% больше год к году, говорила министр культуры Ольга Любимова. Из них 33 млрд рублей обеспечили российские фильмы (+24%). При этом посещаемость за январь-ноябрь упала с 118 млн зрителей в 2023-м до 116 млн — в 2024-м, писало РБК.Полина ЛааксоМнения22.08.2024«Билеты в кино будут дорожать — дойдёт где-то до 1000 рублей. Отечественный кинематограф встаёт с колен, люди будут хотеть смотреть это кино» Такое мнение высказал один из участников медиарынка, рассуждая о дорожающих билетах в российские кинотеатры.#новости #кинотеатры
с такой инфляцией каждый год будет рекордным в рублях. одно непонятно, для кого такие заголовки... а билетов продано 12.8 млн в этом году против 14.8 в прошлом - рекорд, однако.
Надо было в заголовок написать что рост цен на услуги кинотеатров рекордно опережают инфляцию 🤣
Да, даже если взять так называемый консенсус-прогноз аналитиков по инфляции на конец 2024 года — 8,1%, по версии Интерфакса (хотя фактическая инфляция, разумеется, выше), — и поправить на нее сборы в этом году, получится 5,69 млрд, то есть ниже, чем в прошлом.
Татьяна видать на пол ставки на первый канал устроилась. И взяв Мега аналитику, решила х2 сделать. Хотя че им остается - их хлеб.
на инфляцию в прокате никогда не смотрят
Интересно, что даже при таком падении в объеме, умудрились рекордно заработать.
Талант, не иначе
Россияне тратят рекордно много денег...и это совсем не из за того, что все рекордно дорого стоит