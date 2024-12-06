Сборы выросли, посещаемость продолжает снижаться: как российские кинотеатры завершили 11 месяцев 2024 года

Мы недосчитались 5% посетителей от показателей 2023 года, рост выручки составил 25%. В 2019 году у нас было больше 200 млн зрителей, в 2023-м — 120 млн. Где взять эти выпавшие 80-100 млн? Отрасли приходится компенсировать их отсутствие, а также инфляцию и рост зарплатных ожиданий сотрудников почти в два раза. Компенсация происходит за счёт цены билета.