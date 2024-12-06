Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
Крипто
Маркетплейсы
Карьера
AI
Образование
Мнения
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Офлайн

Сборы выросли, посещаемость продолжает снижаться: как российские кинотеатры завершили 11 месяцев 2024 года

Отсутствие зрителей, а также инфляцию и рост зарплат кинотеатрам приходится компенсировать за счёт цены билета.

Кадр из фильма «Мастер и Маргарита», 2023 год / Источник: «Кинопоиск»
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита», 2023 год / Источник: «Кинопоиск»
  • Сборы российских кинотеатров от продажи билетов за январь-ноябрь 2024 года выросли на 16% год к году — до 42,1 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино.
  • Посещаемость за тот же период упала с 118 млн зрителей в 2023-м до 116 млн — в 2024-м. Издание подсчитало по этим данным, что средняя стоимость билета за год выросла с 308 рублей до чуть более 360 рублей. На некоторых прокатных неделях в 2024-м средняя цена превышала 400 рублей — максимум с 2015 года.
  • Хотя это данные только за 11 месяцев, они отражают общую тенденцию, и декабрь, в конце которого начнётся традиционная «новогодняя битва», относительно всего года вряд ли станет решающим. Например, в 2023-м кинотеатры получили в последний месяц года 2,7 млрд рублей, в 2022-м — 2 млрд.
График РБК
График РБК
  • Лидерами по сборам стали «Холоп 2» Клима Шипенко (4 млрд рублей), «Бременские музыканты» Алексея Нужного (3 млрд рублей) и «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина (2,3 млрд рублей) — совокупно на эти три фильма пришлась почти четверть всех сборов за 11 месяцев.
  • Владелец бренда сети кинотеатров «Люмен», член Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Павел Поникаровский отмечает, что ситуация на рынке год к году почти не изменилась: рост выручки кинотеатров параллельно со снижением посещаемости.

Мы недосчитались 5% посетителей от показателей 2023 года, рост выручки составил 25%. В 2019 году у нас было больше 200 млн зрителей, в 2023-м — 120 млн. Где взять эти выпавшие 80-100 млн? Отрасли приходится компенсировать их отсутствие, а также инфляцию и рост зарплатных ожиданий сотрудников почти в два раза. Компенсация происходит за счёт цены билета.

Павел Поникаровский, член АВК
  • В сети кинотеатров «Люксор» отметили, что основная аудитория сейчас — семьи, а в тренде — сказки и экранизации детских произведений. «Неожиданными открытиями» 2024 года, по словам представителя компании Анны Татаренок, стали «Граф Монте-Кристо» (сборы в России — 608 млн рублей), а также хорроры «Субстанция» (543 млн) и «Ужасающий 3» (337 млн).
  • По её словам, проблемой проката по-прежнему остаётся небольшое количество крупных релизов, которые часто выпадают на одну, зачастую праздничную дату, тем самым отнимая кассу друг у друга.
Полина Лааксо
Офлайн
«Удручающе»: как российские кинотеатры завершили первое полугодие 2024 года

За первые шесть месяцев они собрали 26,1 млрд рублей — на 9% больше год к году.

Шипенко и Аглая Тарасова на съёмках «Холопа 2». Источник: «Централ Партнершип»

#новости #кинотеатры

33
41 комментарий
VC комментатор

Если честно - а смысл туда ходить? Есть же большой экран дома... Это удобнее и дешевле.

9
Ответить
xsignes

Именно - захотел на паузу поставил, захотел пожрал, захотел проперделся отдушински и никто тебе ничего не скажет)

4
Ответить
Агафья

да в вдобавок большую половину фильмов в киниках не показывают

1
Ответить
Vlad

И попу поднимать не надо

Ответить
Денис

Вот показали бы что нибудь стоящее пошел бы в кинишко

5
Ответить
Максим Исаев

Со стоящим сейчас проблема по миру в целом

2
Ответить
Илья Дёмин

Эпоха кинотеатров прошла. Потому что:
а) Можно смотреть дома, сейчас у многих большие телевизоры прямо в комнате
б) Тик-Токи. Современное поколение с трудом сможет высидеть 2 часа в кинотеатре. СДВГ и всё такое, увы. Сейчас даже на Ютубе ролики по 30 минут не все осиливают
в) Ну фильмы. Многие скажут, что я уже старпёр, но по мне так "раньше было лучше". Современные фильмы какие-то вторичные
г) Контента стало слишком много. И Тик-Токи, и Ютубы, и Стримы, и сериалы. Времени на фильмы уже не остаётся...

4
Ответить