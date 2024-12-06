Сборы выросли, посещаемость продолжает снижаться: как российские кинотеатры завершили 11 месяцев 2024 года

Мы недосчитались 5% посетителей от показателей 2023 года, рост выручки составил 25%. В 2019 году у нас было больше 200 млн зрителей, в 2023-м — 120 млн. Где взять эти выпавшие 80-100 млн? Отрасли приходится компенсировать их отсутствие, а также инфляцию и рост зарплатных ожиданий сотрудников почти в два раза. Компенсация происходит за счёт цены билета.
Если честно - а смысл туда ходить? Есть же большой экран дома... Это удобнее и дешевле.
Именно - захотел на паузу поставил, захотел пожрал, захотел проперделся отдушински и никто тебе ничего не скажет)
да в вдобавок большую половину фильмов в киниках не показывают
И попу поднимать не надо
Вот показали бы что нибудь стоящее пошел бы в кинишко
Со стоящим сейчас проблема по миру в целом
Эпоха кинотеатров прошла. Потому что:
а) Можно смотреть дома, сейчас у многих большие телевизоры прямо в комнате
б) Тик-Токи. Современное поколение с трудом сможет высидеть 2 часа в кинотеатре. СДВГ и всё такое, увы. Сейчас даже на Ютубе ролики по 30 минут не все осиливают
в) Ну фильмы. Многие скажут, что я уже старпёр, но по мне так "раньше было лучше". Современные фильмы какие-то вторичные
г) Контента стало слишком много. И Тик-Токи, и Ютубы, и Стримы, и сериалы. Времени на фильмы уже не остаётся...