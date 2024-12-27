Объём рынка кинопроката в России превысил 43 млрд рублей в 2024 году, восемь российских фильмов собрали более 1 млрд — министр культуры

По её словам, доля зрителей российских фильмов в отечественном прокате составила 78%.К середине декабря 2024 года объём рынка кинопроката в России превысил 43 млрд рублей (сборы увеличились на 16% год к году), из которых 33 млрд рублей обеспечили российские фильмы (+24%). Об этом в беседе с «Интерфаксом» заявила министр культуры Ольга Любимова.По её словам, восемь российских фильмов превысили отметку в 1 млрд рублей в прокате, в том числе «Холоп 2», «Бременские музыканты» и «Мастер и Маргарита».Доля зрителей российских фильмов в отечественном прокате составила 78%, добавила Любимова и назвала российское кино «главным драйвером» роста рынка.В начале декабря 2024 года РБК со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино писало, что сборы российских кинотеатров от продажи билетов за январь-ноябрь выросли на 16% год к году — до 42,1 млрд рублей. Посещаемость за тот же период упала с 118 млн зрителей в 2023-м до 116 млн — в 2024-м.Опрошенные изданием участники рынка отмечали, что отсутствие зрителей, а также инфляцию и рост зарплат кинотеатрам приходится компенсировать за счёт цены билета.Полина ЛааксоМнения22 авг«Билеты в кино будут дорожать — дойдёт где-то до 1000 рублей. Отечественный кинематограф встаёт с колен, люди будут хотеть смотреть это кино» Такое мнение высказал один из участников медиарынка, рассуждая о дорожающих билетах в российские кинотеатры.#новости #кинотеатры
Это те российские фильмы, у которых на "предсеансовое обслуживание" включают нормальные голливудские картины?
Ну на мастера и правда люди ходили
Миллиард рублей это всего 10 миллионов долларов. Такую кассу собирают многие Голливудские инди-фильмы, то есть с этой точки зрения как будто не сказать, что крутой результат для массового кино.
С другой стороны, сам продакшн заметно улучшился и с точки зрения операторской работы, цветокоррекции и т.п., российские картины находятся на вполне высоком уровне
Интересно, конечно, читать комментарии людей, которые думают, что снимать в России начали только в двухтысячных.
И которые торопятся судить о российском кино по говноподелкам в прокате.
Высокая доля российских фильмов не всегда гарантирует их высокое качество. Необходимо анализировать художественную ценность отечественного кино и его конкурентоспособность на международном рынке.
Погодите погодите ... Раз уж итоги по разным сегментам нашей жизни ... То ... Буржуйских фильмов показывают меньше, почти совсем не показывают, совсем не, а рынок вырос ? Мы круто снимаем ! Да ? Ну и Индия, Китай и ...другие. Класс !🥂🎄;)
Народ смотрит то, что ему показывают. Физически невозможно смотреть то, чего нет.