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Таня Боброва
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Объём рынка кинопроката в России превысил 43 млрд рублей в 2024 году, восемь российских фильмов собрали более 1 млрд — министр культуры

По её словам, доля зрителей российских фильмов в отечественном прокате составила 78%.

  • К середине декабря 2024 года объём рынка кинопроката в России превысил 43 млрд рублей (сборы увеличились на 16% год к году), из которых 33 млрд рублей обеспечили российские фильмы (+24%). Об этом в беседе с «Интерфаксом» заявила министр культуры Ольга Любимова.
  • По её словам, восемь российских фильмов превысили отметку в 1 млрд рублей в прокате, в том числе «Холоп 2», «Бременские музыканты» и «Мастер и Маргарита».
  • Доля зрителей российских фильмов в отечественном прокате составила 78%, добавила Любимова и назвала российское кино «главным драйвером» роста рынка.
  • В начале декабря 2024 года РБК со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино писало, что сборы российских кинотеатров от продажи билетов за январь-ноябрь выросли на 16% год к году — до 42,1 млрд рублей. Посещаемость за тот же период упала с 118 млн зрителей в 2023-м до 116 млн — в 2024-м.
  • Опрошенные изданием участники рынка отмечали, что отсутствие зрителей, а также инфляцию и рост зарплат кинотеатрам приходится компенсировать за счёт цены билета.
Полина Лааксо
Мнения
«Билеты в кино будут дорожать — дойдёт где-то до 1000 рублей. Отечественный кинематограф встаёт с колен, люди будут хотеть смотреть это кино»

Такое мнение высказал один из участников медиарынка, рассуждая о дорожающих билетах в российские кинотеатры.

«Мираж Синема». Источник фото: «Акустик Групп»

#новости #кинотеатры

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23 комментария
Цифровые комплексы

Это те российские фильмы, у которых на "предсеансовое обслуживание" включают нормальные голливудские картины?

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Ste_swag

Ну на мастера и правда люди ходили

4
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Бортовой Журнал

Миллиард рублей это всего 10 миллионов долларов. Такую кассу собирают многие Голливудские инди-фильмы, то есть с этой точки зрения как будто не сказать, что крутой результат для массового кино.
С другой стороны, сам продакшн заметно улучшился и с точки зрения операторской работы, цветокоррекции и т.п., российские картины находятся на вполне высоком уровне

6
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Буквоед

Интересно, конечно, читать комментарии людей, которые думают, что снимать в России начали только в двухтысячных.
И которые торопятся судить о российском кино по говноподелкам в прокате.

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Дмитрий Бондаренко

Высокая доля российских фильмов не всегда гарантирует их высокое качество. Необходимо анализировать художественную ценность отечественного кино и его конкурентоспособность на международном рынке.

2
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Fred Alekseyev

Погодите погодите ... Раз уж итоги по разным сегментам нашей жизни ... То ... Буржуйских фильмов показывают меньше, почти совсем не показывают, совсем не, а рынок вырос ? Мы круто снимаем ! Да ? Ну и Индия, Китай и ...другие. Класс !🥂🎄;)

2
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Melissa Mata

Народ смотрит то, что ему показывают. Физически невозможно смотреть то, чего нет.

1
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