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Евгения Евсеева
Деньги

День 1072: оборот букмекеров от ставок вырос почти на 40% за год — до 1,7 трлн рублей

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: ТАСС
Источник: ТАСС

Материал дополняется

Курсы, биржи, банки

Курсы ЦБ на 30 января 2025 года:

  • Доллар — 98,01 рубля (на 5 копеек больше, чем 29 января).
  • Евро — 102,4 рубля (на 81 копейку больше)
  • Юань — 13,38 рубля (на 7 копеек меньше).

BTC на 8:06 мск стоит $105,51 тысячи, ETH — $3191, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Кто и как адаптируется

На липецком заводе «Моторинвест» началась сборка гибридных автомобилей китайского бренда Voyah.

Какие есть проблемы и трудности

Иск Генпрокуратуры к структурам аэропорта «Домодедово», его владельцу Дмитрию Каменщику и председателю набсовета Валерию Когану связан с тем, что, по версии ведомства, группа компаний «Домодедово» оказалась под иностранным контролем, пишут «Ведомости» и «Коммерсантъ».

Крупнейшие поставщики уведомили торговые сети о повышении отпускных цен на зерновой кофе в среднем на 20% с 1 марта 2025 года, рассказали «Ведомостям» два источника в ритейле.

Контекст

Россия поставила в Китай рекордный в денежном выражении объем ракообразных, прежде всего, крабов. Деликатес востребован в азиатских странах, однако цену за него предлагают не лучшую — санкции, ограничившие доступ к другим ключевым рынкам, фактически не оставили выбора для сбыта, и партнеры из Китая охотно этим пользуются, пишет Forbes.

Оборот рынка букмекеров за 2024 год вырос на 40% и составил 1,7 трлн рублей, сделать ставки по итогам года решилось более 6 млн человек. При этом размер средней ставки вырос на 18,9%, сумма целевых отчислений, по данным «Коммерсанта», достигла 33 млрд рублей.

Новости предыдущего дня, 29 января — здесь.

#новости

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87 комментариев
Суцкевер Семен - Fond&Flow

А как он не будет расти, если по TV рекламу крутят каждые 20 минут? Причем на каждом.
_
Как сделать народ нищим? Запускаем рекламу букмекеров + кредиток

14
1
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Po...

А зачем телевизер смотреть?

7
3
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Andrey Zykov

Не только на тв, в ютубе, вк-видео и прочих площадках полно рекламы ср ставками на спорт.

1
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Krem-brulee

На тв не специально, там просто больше некому продать рекламу после ухода брендов. Крупных рекламодалов осталось около 10 + буки. И то эти 10 не тянут бюджеты буков

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Есенин

Только запрещенный бук 1х*** по данным владеет больше рынком, чем все СНГ буки

Рекламы по телеку у них нет, они выкупили все что можно

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Trader from Siberia

"Оборот рынка букмекеров за 2024 год вырос на 40% и составил 1,7 трлн рублей"
А говорят люди бедно живут, это наверное те же самые которые доллар по 130 покупают и надеется по 200 продать:)

6
1
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Lupus Canus

Вы путаете причину и следствие.
Популярность всеразличных лотерей , букмекеров, игровых автоматов растёт тогда, когда падает уровень боагосостояния - люди, надеясь на "авось", хотят поднять свои доходы. Касается это любой страны, потребители этого в большинстве своём люди с низким доходом. Это принцип, который описывается мыслью "вот пятьсот рэ осталось, на еду вроде есть, на что большее один фиг не хватает, а вдруг повезёт?".
А big data говорит, что таким образом в сети попадают те, кто становится готов отнести и пятьсот рэ, и квартиру в погоне за счастьем.

25
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