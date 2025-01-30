День 1072: оборот букмекеров от ставок вырос почти на 40% за год — до 1,7 трлн рублей

Россия поставила в Китай рекордный в денежном выражении объем ракообразных, прежде всего, крабов. Деликатес востребован в азиатских странах, однако цену за него предлагают не лучшую — санкции, ограничившие доступ к другим ключевым рынкам, фактически не оставили выбора для сбыта, и партнеры из Китая охотно этим пользуются, пишет Forbes.
А как он не будет расти, если по TV рекламу крутят каждые 20 минут? Причем на каждом.
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Как сделать народ нищим? Запускаем рекламу букмекеров + кредиток
А зачем телевизер смотреть?
Не только на тв, в ютубе, вк-видео и прочих площадках полно рекламы ср ставками на спорт.
На тв не специально, там просто больше некому продать рекламу после ухода брендов. Крупных рекламодалов осталось около 10 + буки. И то эти 10 не тянут бюджеты буков
Только запрещенный бук 1х*** по данным владеет больше рынком, чем все СНГ буки
Рекламы по телеку у них нет, они выкупили все что можно
"Оборот рынка букмекеров за 2024 год вырос на 40% и составил 1,7 трлн рублей"
А говорят люди бедно живут, это наверное те же самые которые доллар по 130 покупают и надеется по 200 продать:)
Вы путаете причину и следствие.
Популярность всеразличных лотерей , букмекеров, игровых автоматов растёт тогда, когда падает уровень боагосостояния - люди, надеясь на "авось", хотят поднять свои доходы. Касается это любой страны, потребители этого в большинстве своём люди с низким доходом. Это принцип, который описывается мыслью "вот пятьсот рэ осталось, на еду вроде есть, на что большее один фиг не хватает, а вдруг повезёт?".
А big data говорит, что таким образом в сети попадают те, кто становится готов отнести и пятьсот рэ, и квартиру в погоне за счастьем.