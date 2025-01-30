День 1072: оборот букмекеров от ставок вырос почти на 40% за год — до 1,7 трлн рублей

Россия поставила в Китай рекордный в денежном выражении объем ракообразных, прежде всего, крабов. Деликатес востребован в азиатских странах, однако цену за него предлагают не лучшую — санкции, ограничившие доступ к другим ключевым рынкам, фактически не оставили выбора для сбыта, и партнеры из Китая охотно этим пользуются, пишет Forbes.