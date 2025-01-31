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Евгения Евсеева
Деньги

День 1073: онлайн-продажи товаров повседневного спроса в 2024 году достигли 1,2 трлн рублей

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: Regnum
Источник: Regnum

Материал дополняется

Курсы, биржи, банки

Курсы ЦБ на 31 января 2025 года:

  • Доллар — 98 рублей (на 1 копейку меньше, чем 30 января).
  • Евро — 102,77 102,4 рубля (на 37 копеек больше)
  • Юань — 13,37 рубля (на 1 копейку меньше).

BTC на 8:06 мск стоит $104 тысячи, ETH — $3220, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Какие есть проблемы и трудности

На начало 2025 года на складах российских дистрибьюторов скопилось порядка 700 тысяч машин, рассказал источник РБК на авторынке. Это почти вдвое выше уровня начала 2024-го — примерно в 400 тыс. машин. В текущих стоках — более половины (примерно 52%) занимают произведенные в России автомобили, остальное — импорт.

Контекст

Экспорт товаров из России в четвёртом квартале 2024 года сократился на 7% год к году, оценили аналитики ЦБ. Среди причин они называют снижение цен на нефть и другие сырьевые товары, а также санкции и трудности с логистикой.

На технологию 5G в России отсутствует спрос, так как «никто не готов за это платить», заявил 30 января 2025 года гендиректор ФГУП «Космическая связь» и бывший замминистра связи России Алексей Волин на форуме «Саммит развития».

В 2024 году общий объём продаж на российском рынке e-grocery (онлайн-торговля продуктами питания и товарами первой необходимости) впервые превысил 1 трлн рублей. Объём продаж за год вырос на 44% — с 824 млрд до 1,2 трлн рублей, рассказал «Ведомостям» представитель аналитической компании Data Insight.

В декабре 2024 года резко выросла степень одобрения выдачи автокредитов, следует из данных Объединённого кредитного бюро, с которыми ознакомился «Ъ». Объём одобренных к выдаче автокредитов на 137% превысил объем запрошенных средств.

Новости предыдущего дня, 30 января — #новости

#новости

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12 комментариев
Вадим Д.

На технологию 5G в России отсутствует спрос, так как «никто не готов за это платить»О как, поняли? Россияне виноваты!
Самолёты не производятся по той же причине. Заслужили, в общем.

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Х3р майор
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Вадим Д.

— Тачек полно на складах, неужто подешевеют?
— Не, брат, ещё сильнее подорожают.

3
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Доктор Богомол Табогган

На начало 2025 года на складах российских дистрибьюторов скопилось порядка 700 тысяч машин, рассказал источник РБК на авторынке.Не удивительно. Развитие общественного транспорта, каршеринг, камеры контроля скорости, повальная удаленка - все это не способствует увеличению количества авто.

1
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Po...

И вас с пятницей! Хороших выходных!

1
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Po...

День 1073: на складах скопилось порядка 700 тысяч машин!
«никто не готов за это платить»

1
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Po...

Стратегические запасы Жигулей выросли в двое! А 5G нам и н...й не нужон раз мы в него не можем!
Забавные сегодня новости! Спасибо дорогая редакция! Всем выходных друзья!!!

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