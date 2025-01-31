День 1073: онлайн-продажи товаров повседневного спроса в 2024 году достигли 1,2 трлн рублей

На начало 2025 года на складах российских дистрибьюторов скопилось порядка 700 тысяч машин, рассказал источник РБК на авторынке. Это почти вдвое выше уровня начала 2024-го — примерно в 400 тыс. машин. В текущих стоках — более половины (примерно 52%) занимают произведенные в России автомобили, остальное — импорт.
На технологию 5G в России отсутствует спрос, так как «никто не готов за это платить»О как, поняли? Россияне виноваты!
Самолёты не производятся по той же причине. Заслужили, в общем.
— Тачек полно на складах, неужто подешевеют?
— Не, брат, ещё сильнее подорожают.
На начало 2025 года на складах российских дистрибьюторов скопилось порядка 700 тысяч машин, рассказал источник РБК на авторынке.Не удивительно. Развитие общественного транспорта, каршеринг, камеры контроля скорости, повальная удаленка - все это не способствует увеличению количества авто.
И вас с пятницей! Хороших выходных!
День 1073: на складах скопилось порядка 700 тысяч машин!
«никто не готов за это платить»
Стратегические запасы Жигулей выросли в двое! А 5G нам и н...й не нужон раз мы в него не можем!
Забавные сегодня новости! Спасибо дорогая редакция! Всем выходных друзья!!!