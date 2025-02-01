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Ася Карпова
Деньги

День 1074: в декабре 2024 года Грузия нарастила закупки российского шоколада и других продуктов с какао до $4,3 млн

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fchocoladstvo.ru%2F&postId=1787337" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">chocoladstvo.ru</a>
Источник: chocoladstvo.ru

Материал дополняется

Курсы, биржи, банки

Курсы ЦБ на 1 февраля 2025 года:

  • Доллар — 97,81 рублей (на 20 копеек меньше, чем 31 января).
  • Евро — 102,13 рубля (на 65 копеек меньше)
  • Юань — 13,26 рубля (на 11 копеек меньше).

BTC на 11:29 мск стоит $102 тысячи, ETH — $3280, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

С 27 января 2025 года индекс Московской биржи вырос на 0,24%. Индекс РТС прибавил 0,48%. Больше всего за неделю подорожали акции Fix Price Group Ltd — на 10,91%.

Кто и как адаптируется

Российские рестораны ведут переговоры о поставках вина и других напитков «Абрау-Дюрсо» в свои заведения в Дубае, рассказал президент компании Павел Титов. В частности, обсуждается поставка в сеть ресторанов «Сыроварня» Аркадия Новикова, которая в 2025 году планирует открыть две точки в ОАЭ.

Какие есть проблемы и трудности

100% активов одного из крупнейших в России экспортёров зерна «Родные поля» передали государству. Бенефициар ООО Петр Ходыкин — гражданин не только России, но и островного государства Сент-Китс и Невис. Для участия иностранного резидента в «стратегическом предприятии» нужно разрешение правительства, а его не было.

Контекст

Импорт российского шоколада Грузией увеличился на четверть в декабре 2024 года по сравнению с ноябрём и достиг максимума за год. Он составил $4,3 млн, следует из данных грузинской статслужбы. Суммарно по итогам 2024 года Грузия закупила из России продукцию из какао на $29,9 млн.

Турпоток из России в Турцию за 2024 год приблизился к показателям «допандемийного» 2019 года. С января по декабрь 2024 года страну посетили 6,7 млн россиян, что на 6,3% больше, чем в 2023 году. В 2019-ом россияне совершили 7 млн поездок в Турцию.

Новости предыдущего дня, 31 января — здесь.

#новости

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65 комментариев
Вадим Д.

В Дубае только и разговоров что об «Абрау-Дюрсо». Из каждого утюга шепчут.

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Илья Бузыцков

Да опять тупая расейская пропаганда, нет никакой российской/беларусской еды в эмиратах, особенно во французских сетях. Нет ее там и не будет

3
2
Ответить
vasiliy bykov

Это как глория джинс в мире джинсов?

2
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Ренат Ш

ну так нечего же больше

Ответить
Суцкевер Семен - Fond&Flow

"Для участия иностранного резидента в «стратегическом предприятии» нужно разрешение правительства, а ЕГО НЕ БЫЛО."
_
Ну в прочем...

6
1
Ответить
Вадим Д.
4
2
Ответить
porblems?

получить разрешение? нее
ныть про отжим бизнеса? даа

5
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