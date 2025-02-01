День 1074: в декабре 2024 года Грузия нарастила закупки российского шоколада и других продуктов с какао до $4,3 млн

Российские рестораны ведут переговоры о поставках вина и других напитков «Абрау-Дюрсо» в свои заведения в Дубае, рассказал президент компании Павел Титов. В частности, обсуждается поставка в сеть ресторанов «Сыроварня» Аркадия Новикова, которая в 2025 году планирует открыть две точки в ОАЭ.
В Дубае только и разговоров что об «Абрау-Дюрсо». Из каждого утюга шепчут.
Да опять тупая расейская пропаганда, нет никакой российской/беларусской еды в эмиратах, особенно во французских сетях. Нет ее там и не будет
Это как глория джинс в мире джинсов?
ну так нечего же больше
"Для участия иностранного резидента в «стратегическом предприятии» нужно разрешение правительства, а ЕГО НЕ БЫЛО."
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Ну в прочем...
получить разрешение? нее
ныть про отжим бизнеса? даа