День 1074: в декабре 2024 года Грузия нарастила закупки российского шоколада и других продуктов с какао до $4,3 млн

Турпоток из России в Турцию за 2024 год приблизился к показателям «допандемийного» 2019 года. С января по декабрь 2024 года страну посетили 6,7 млн россиян, что на 6,3% больше, чем в 2023 году. В 2019-ом россияне совершили 7 млн поездок в Турцию.