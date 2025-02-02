День 1075: в России увеличилось число поломок автомобильных моторов — в том числе из-за поддельных масел

Российские банки продолжают снижать ставки по вкладам в юанях. Россельхозбанк понизил ставки во всех сегментах — в массовом на 0,65-1,3 процентного пункта до 3,45-4,3%. Промсвязьбанк понизил ставки в VIP-сегменте — на 0,9-2,5 процентного пункта до 3,9-4,8%.
Главное — в России увеличилось!
А уж что там поломки и подделки — дело десятое. Рост! Сила!
Это уже гойда?
Это перемога.
один серьезный ресурс сослался на другой серьезнейший ресурс - "То есть они не разгоняют мотор больше 1-1,5 тысяч оборотов". VC, вы такое дно
Вот именно. Если сегодня в итогах недели с киселевым этот факт не подвердят, значит вц - балаболы
Да, и "статистика" приведена за 2022-2023 годы. И насколько увеличилось? На 1 машину? А кто считал?
Когда ты увидешь дно, будет уже поздно 😉
Главное: поддержка автопрома и отечественных моторных масел.
_
Болтик убрал, машина разобралась. Вот технологии, учись Германия