День 1075: в России увеличилось число поломок автомобильных моторов — в том числе из-за поддельных масел

«РБК Инвестиции» опросили экспертов о возможной заморозке вкладов. Директор НИФИ Минфина России Владимир Назаров пояснил, что в борьбе с инфляцией ЦБ поможет не заморозка, а высокие ставки. «Они стимулируют людей наращивать сбережения, что в итоге будет приводить к снижению инфляционного давления. При этом эти деньги работают в экономике», — добавил он.