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Ася Карпова
Деньги

День 1075: в России увеличилось число поломок автомобильных моторов — в том числе из-за поддельных масел

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: PhotoXPress.ru
Источник: PhotoXPress.ru

Материал дополняется

Курсы, биржи, банки

Курсы ЦБ на 1-3 февраля 2025 года:

  • Доллар — 97, 81 рублей (на 20 копеек меньше, чем 31 января)
  • Евро — 102,13 рубля (на 65 копеек меньше)
  • Юань — 13,26 рубля (на 11 копеек меньше)

BTC на 11:00 мск стоит $99,8 тысячи, ETH — $3104, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Российские банки продолжают снижать ставки по вкладам в юанях. Россельхозбанк понизил ставки во всех сегментах — в массовом на 0,65-1,3 процентного пункта до 3,45-4,3%. Промсвязьбанк понизил ставки в VIP-сегменте — на 0,9-2,5 процентного пункта до 3,9-4,8%.

Кто и как адаптируется

Правительство увеличило число стран, которые будут допущены к торгам на российском валютном рынке и рынке производных финансовых инструментов. В список вошли: Аргентина, Камбоджа, Лаос, Мексика, Нигерия, Тунис и Эфиопия.

Какие есть проблемы и трудности

С августа 2024 года в России увеличилось число поломок автомобильных моторов. Одна из причин — использование поддельных технических жидкостей. Их на рынке всё больше.

РЖД запретили въезд в Россию порожних грузовых вагонов, принадлежащих другим странам — кроме транзитных. Решение принято из-за большого количества невостребованных вагонов, простаивающих на путях общего пользования.

Контекст

«РБК Инвестиции» опросили экспертов о возможной заморозке вкладов. Директор НИФИ Минфина России Владимир Назаров пояснил, что в борьбе с инфляцией ЦБ поможет не заморозка, а высокие ставки. «Они стимулируют людей наращивать сбережения, что в итоге будет приводить к снижению инфляционного давления. При этом эти деньги работают в экономике», — добавил он.

Новости предыдущего дня, 1 февраля — здесь.

#новости

9
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58 комментариев
Вадим Д.

Главное — в России увеличилось!
А уж что там поломки и подделки — дело десятое. Рост! Сила!
Это уже гойда?

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Lupus Canus

Это перемога.

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Эфир Монеров

один серьезный ресурс сослался на другой серьезнейший ресурс - "То есть они не разгоняют мотор больше 1-1,5 тысяч оборотов". VC, вы такое дно

9
1
Ответить
Орешников Васильич

Вот именно. Если сегодня в итогах недели с киселевым этот факт не подвердят, значит вц - балаболы

7
Ответить
Андрей Недвига

Да, и "статистика" приведена за 2022-2023 годы. И насколько увеличилось? На 1 машину? А кто считал?

1
Ответить
Alexey Korotkov

Когда ты увидешь дно, будет уже поздно 😉

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Суцкевер Семен - Fond&Flow

Главное: поддержка автопрома и отечественных моторных масел.
_
Болтик убрал, машина разобралась. Вот технологии, учись Германия

9
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