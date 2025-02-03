День 1076: треть из 100 крупнейших банков в России в 2024 году ухудшили свои финансовые результаты

Топ-100 крупнейших компаний в сфере онлайн-образования в 2024 году показали суммарную выручку в 144,5 млрд рублей при росте на 19% к 2023 году. За предыдущий год рост выручки компаний составлял 32%. Эксперты связывают замедление с повышенной ключевой ставкой ЦБ, из-за которой банки стали реже одобрять кредиты на образование.