День 1076: треть из 100 крупнейших банков в России в 2024 году ухудшили свои финансовые результаты

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.Источник: «РИА Новости»Материал дополняетсяКурсы, биржи, банкиКурсы ЦБ на 1-3 февраля 2025 года:Доллар — 97, 81 рублей (на 20 копеек меньше, чем 31 января)Евро — 102,13 рубля (на 65 копеек меньше)Юань — 13,26 рубля (на 11 копеек меньше)BTC на 8:00 мск стоит $93 тысячи, ETH — $2475, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.Какие есть проблемы и трудностиПравительство Великобритании намерено работать со странами ЕС над введением новых энергетических санкций против России, говорится в заявлении премьера страны Кира Стармера. КонтекстТреть — 34 из 100 — крупнейших российских банков в 2024 году столкнулись с ухудшением финансового результата по сравнению с 2023 годом, следует из расчётов РБК на основе отчётности кредитных организаций. При этом три четверти результата сектора обеспечили системно значимые организации.Выручка от мобильных игр, включая внутриигровые покупки и подписки, в российских сегментах App Store и Google Play год к году увеличилась на 12%, составив $247,2 млн. Об этом «Ведомостям» рассказали в исследовательской компании Sensor Tower.Топ-100 крупнейших компаний в сфере онлайн-образования в 2024 году показали суммарную выручку в 144,5 млрд рублей при росте на 19% к 2023 году. За предыдущий год рост выручки компаний составлял 32%. Эксперты связывают замедление с повышенной ключевой ставкой ЦБ, из-за которой банки стали реже одобрять кредиты на образование. К началу января 2025 года число салонов красоты по всей России достигло 76,1 тысяч, что на 15,7% больше год к году, подсчитали в «Яндекс Картах» по запросу «Коммерсанта».Новости предыдущего дня, 2 февраля — здесь. #новости
Геймплан в России: родиться - поиграть в мобилку - постричься - умереть. Кстати как с рынком ритуалки в Россиюшке? Акции похоронных компаний можно купить?
Да, полно: ОАК, ОВК, Самолет
Это такая неудачная попытка обыграть афоризм Ильфа и Петрова? :))
РБК, конечно, мастера заголовков, сразу видно чьи печеньки едят.
Нормальное СМИ написало бы: две трети крупнейших банков улучшили свои финансовые результаты в 2024 году.
Инфоцыганщина процветает. Ещё бы ключевая не мешала — закредитовали бы всех желающих влететь в IT в два слоя.
100 крупнейших банков? Это где столько крупных нашли? Подвалы с кредитами под 50-80% и людьми в масках считаем?
Микрозаймы видать тоже банки))