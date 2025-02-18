День 1091: компании из Китая увеличили траты на рекламу в VK почти в три раза в 2024 году, МТС оптимизирует затраты на принадлежащий ему сервис Nuum

МТС оптимизирует затраты на принадлежащий ему видеосервис Nuum, узнали «Ведомости». С начала 2025 года команду площадки покинули около 250 человек, что составляет 70-80% её кадрового состава, уволившиеся — преимущественно сотрудники отделов маркетинга и контента.