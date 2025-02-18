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Евгения Евсеева
Деньги

День 1091: компании из Китая увеличили траты на рекламу в VK почти в три раза в 2024 году, МТС оптимизирует затраты на принадлежащий ему сервис Nuum

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: «ВКонтакте»
Источник: «ВКонтакте»

Материал дополняется

Курсы, биржи, банки

Курсы ЦБ на 18 февраля 2025 года:

  • Доллар — 91,41 рубля (на 1,12 рубля больше, чем 14 февраля).
  • Евро — 95,8 рубля (на 91 копейку больше).
  • Юань — 12,49 рубля (на 12 копеек больше).

BTC на 07:35 мск стоит $96,19 тысячи, ETH — $2693, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Кто и как адаптируется

Российский дистрибьютор VVP Group на арендованном предприятии Samsung в Калуге может начать выпуск собственных смартфонов, а также предоставить площадку под их контрактное производство, узнал «Коммерсантъ».

Какие есть проблемы и трудности

МТС оптимизирует затраты на принадлежащий ему видеосервис Nuum, узнали «Ведомости». С начала 2025 года команду площадки покинули около 250 человек, что составляет 70-80% её кадрового состава, уволившиеся — преимущественно сотрудники отделов маркетинга и контента.

Контекст

В 2024 году граждане направили в банки более 4 млн заявок на кредитные каникулы, подсчитал ЦБ. Регулятор связал всплеск запросов с высокой инфляцией и проблемами заёмщиков в приграничных регионах России.

Минфин будет следовать поручению президента о фиксации до 2030 года основных параметров налоговой системы, но внешние вызовы могут внести коррективы, заявил директор департамента налоговой политики ведомства Данил Волков на налоговом форуме Российского союза промышленников и предпринимателей.

Доллары и евро впервые в годовом выражении заняли наименьшую долю в структуре валют при расчётах за экспорт товаров из России по итогам 2024 года, свидетельствует статистика ЦБ, которую изучил РБК.

Китайские компании по итогам 2024 года увеличили расходы на рекламу в VK почти в три раза, сообщил РБК директор по продукту «VK Реклама» Яков Стинский.

В январе 2025 года количество выданных кредитных карт упало до 1,15 млн штук, обновив минимум с апреля 2022 года. На рынок оказали влияние ужесточение регуляторного давления ЦБ и стремление банков сбалансировать свой портфель.

Средний срок владения автомобилем в России вырос до 7,3 лет из-за высоких кредитных ставок и нежелания автовладельцев отказываться от привычных марок, ушедших с рынка.

Новости предыдущего дня, 17 февраля — здесь.

#новости

3
5
33 комментария
Илья

Пока в ВК эффективные талантливые менеджеры по праву рождения в руководстве, никакая закупка рекламы не поможет

5
Ответить
тёма

Аппарат управления - дело семейное

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Вадим Д.

Средний срок владения автомобилем в России вырос до 7,3 летИ продолжит уверенно расти, легче-то не становится.

3
Ответить
Alex Nosov

Догнать и обогнать Кубу!

2
1
1
Ответить
Кирилл Сушков

Просто машины стали дольше жить

1
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Po...

Уверенный рост! Телешизики ликуют!

1
Ответить
Слегка Придурковатый

"МТС оптимизирует затраты на принадлежащий ему видеосервис Nuum"

Да он же никому нахуй не нужен. Зачем он существует?

2
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