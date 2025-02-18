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Евгения Евсеева
Техника

Дистрибьютор электроники VVP Group запустит производство смартфонов под собственным брендом на заводе Samsung в Калуге — «Ъ»

Или будет предоставлять площадку под контрактное производство.

  • Компания планирует выпускать смартфоны под брендом «Байон», а также предоставлять мощности под контрактную сборку устройств, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
  • В VVP Group не ответили на запрос «Ъ», но источник, близкий к компании, рассказал, что та рассматривает такой вариант загрузки мощностей, однако не под брендом «Байон». В Samsung отказались от комментариев.
  • По данным «СПАРК-Интерфакс», владелец ритейлера «Байон» — гендиректор ООО «В логистик» (принадлежит VVP Group) Сергей Фомин. Также компания зарегистрировала филиал ОП ООО «Байон» по адресу завода Samsung в Калужской области. Само ООО «Байон» летом 2023 года получило сертификаты на ввоз телефонных аппаратов собственного производства, а летом 2024 года зарегистрировало товарный знак Metame.
  • В 2022 году Samsung заморозила поставки продукции в Россию, в том числе для своего завода телевизоров, стиральных машин и холодильников в Калуге. В 2024 году, как говорили источники «Ъ», передала площадку в аренду VVP Group.
  • По данным СМИ, на заводе уже запустили производство телевизоров от «М.Видео-Эльдорадо» и серверов и мониторов от производителя вычислительной техники «Гравитон».

#новости #samsung

2
2
15 комментариев
Вадим Д.

ВВП груп? Плохая маскировка.
Пора, пора проводить ежеквартальную выставку шильдиков.

3
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Слегка Придурковатый

И кому будут нужны эти смартфоны?

1
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Кирилл Сушков

Ну кто-то же покупает смартфоны виво например

1
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Восхищённый болгарин

Бюджетникам, силовикам.

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Вагонетка

КАЛУГАФОН ☎️

1
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Кирилл Сушков

Даешь новые дисковые смартфоны!

1
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Po...

под собственным бредом

1
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