Дистрибьютор электроники VVP Group запустит производство смартфонов под собственным брендом на заводе Samsung в Калуге — «Ъ»

Или будет предоставлять площадку под контрактное производство.Компания планирует выпускать смартфоны под брендом «Байон», а также предоставлять мощности под контрактную сборку устройств, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.В VVP Group не ответили на запрос «Ъ», но источник, близкий к компании, рассказал, что та рассматривает такой вариант загрузки мощностей, однако не под брендом «Байон». В Samsung отказались от комментариев.По данным «СПАРК-Интерфакс», владелец ритейлера «Байон» — гендиректор ООО «В логистик» (принадлежит VVP Group) Сергей Фомин. Также компания зарегистрировала филиал ОП ООО «Байон» по адресу завода Samsung в Калужской области. Само ООО «Байон» летом 2023 года получило сертификаты на ввоз телефонных аппаратов собственного производства, а летом 2024 года зарегистрировало товарный знак Metame.В 2022 году Samsung заморозила поставки продукции в Россию, в том числе для своего завода телевизоров, стиральных машин и холодильников в Калуге. В 2024 году, как говорили источники «Ъ», передала площадку в аренду VVP Group.По данным СМИ, на заводе уже запустили производство телевизоров от «М.Видео-Эльдорадо» и серверов и мониторов от производителя вычислительной техники «Гравитон».#новости #samsung
ВВП груп? Плохая маскировка.
Пора, пора проводить ежеквартальную выставку шильдиков.
И кому будут нужны эти смартфоны?
Ну кто-то же покупает смартфоны виво например
Бюджетникам, силовикам.
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