День 1092: онлайн-кинотеатры начали переговоры с ушедшими голливудскими киностудиями, «Автозавод Санкт-Петербург» сократит выпуск машин Xcite

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.Источник: «Автозавод Санкт-Петербург»Материал дополняетсяКурсы, биржи, банкиКурсы ЦБ на 19 февраля 2025 года:Доллар — 91,34 рубля (на 7 копеек меньше, чем 18 февраля).Евро — 95,67 рубля (на 13 копеек меньше).Юань — 12,41 рубля (на 8 копеек меньше).BTC на 07:30 мск стоит $95,66 тысячи, ETH — $2679, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.Кто и как адаптируетсяКрупнейшие российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с голливудскими киностудиями по возвращению их библиотек и доступу к премьерным проектам. Какие есть проблемы и трудностиВеликоустюгский суд Вологодской области обратил в доход государства российские активы украинской алкогольной компании Bayadera Group (производит водку «Воздух», «Хлебный дар», «Казацкая рада», «Цельсий») на сумму более 9 млрд рублей.ЕС утвердил новый пакет санкций против России, пишет Financial Times. В него войдут меры против российской алюминиевой промышленности и экспорта нефти.КонтекстПроизводственный план «Автозавода Санкт-Петербург» на 2025 год предполагает сборку чуть более 6500 автомобилей, следует из материалов компании, с которыми ознакомились «Ведомости». Это в 2,5 раза меньше по сравнению с фактическим объёмом производства предприятия за 2024-й. После ухода из России западных брендов, таких как H&M, Zara и Uniqlo, потребители «массово» переключились на локальные сети. Согласно исследованию «СберАналитики», в офлайн-ритейле лидируют Familia и Lime, а в онлайн-продажах во всех сегментах доминирует Lamoda.Страны G7 подготовили проект заявления, которое может быть опубликовано 24 февраля 2025 года и в котором допускается возможность пересмотра потолка цен на российскую нефть в сторону ужесточения, узнал Bloomberg. В январе 2025 года россияне купили 420 300 легковых автомобилей с пробегом, что на 29,4% больше показателя аналогичного периода 2024 года, следует из данных «Автостата».Новости предыдущего дня, 18 февраля — здесь.#новости