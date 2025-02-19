День 1092: онлайн-кинотеатры начали переговоры с ушедшими голливудскими киностудиями, «Автозавод Санкт-Петербург» сократит выпуск машин Xcite

Производственный план «Автозавода Санкт-Петербург» на 2025 год предполагает сборку чуть более 6500 автомобилей, следует из материалов компании, с которыми ознакомились «Ведомости». Это в 2,5 раза меньше по сравнению с фактическим объёмом производства предприятия за 2024-й.