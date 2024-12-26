По данным Федеральной таможенной службы за девять месяцев 2024 года, сумма доначислений таможенных платежей бизнесу достигла 45,4 млрд рублей, что на 73% больше год к году. Среди нарушений: занижение таможенной стоимости товаров, незаконный оборот и подача ложных или ошибочных данных о классификационном коде.
Российское государство понимает, насколько Райффайзен банк охренительный, поэтому не хочет его отпускать, затягивая все связанные с банком процессы
Да он сам упирается как может и не хочет уходить. Хуя они тут деняк подняли, канеш.
Надо просто передать его во временное управление семье (привет от Доминика Торетто) Дона, или слиять с каким-нибудь рекламным агентством, как это граматно сделали с компанией того скуфа
Райффайзен - охренительный банк. Это хорошая шутка)
Насколько знаю Райффайзен банк выдавал нашим банкам кредиты под госгарантию, а наши эти деньги пускали на ипотеки и потреб кредиты до 30% годовых, хотя сами получали под 5-8%
День 1037: недооценили главный фактор.
Поэтому доначисление