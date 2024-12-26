День 1037: банки сокращают портфели розничных кредитов, иск «Распериа» к «Райффайзенбанку» рассмотрят 20 января 2025 года

По данным Федеральной таможенной службы за девять месяцев 2024 года, сумма доначислений таможенных платежей бизнесу достигла 45,4 млрд рублей, что на 73% больше год к году. Среди нарушений: занижение таможенной стоимости товаров, незаконный оборот и подача ложных или ошибочных данных о классификационном коде.