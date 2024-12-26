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Полина Лааксо
Деньги

День 1037: банки сокращают портфели розничных кредитов, иск «Распериа» к «Райффайзенбанку» рассмотрят 20 января 2025 года

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: «Дела.ру»
Источник фото: «Дела.ру»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 26 декабря 2024 года:

  • Доллар — 99,61 рубля (на 26 копеек меньше, чем 25 декабря).
  • Евро — 103,94 рубля (на 29 копеек меньше).
  • Юань — 13,61 рубля (на 5 копеек меньше).

BTC на 07:37 мск стоит $98,4 тысячи, ETH — $3436, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

По итогам ноября 2024 года портфель розничных кредитов сократили 170 банков — более чем на 1 трлн рублей, передаёт «Ъ» со ссылкой на данные ЦБ. Причина: жёсткая денежно-кредитная политика в стране. Лидер снижения — ВТБ. Набольший рост портфеля показал «Т-Банк» (+140 млрд рублей).

ЦБ с 9 января 2025 года возобновит операции на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Регулятор отказался от покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке 28 ноября 2024-го.

Кто и как адаптируется

«Кама капитал» получила одобрение правкомиссии на покупку «Outlet Village Пулково» и части площадей «Outlet Белая дача» в Подмосковье у американской Hines, сообщили источники «Ъ».

МИД России работает над тем, чтобы позволить иностранцам дольше находиться в стране по электронной визе — 30 дней вместо 16 при сохранении кратности визы. Вместе с этим ведомство планирует удвоить срок действия визы: с 60 до 120 суток.

Какие есть проблемы и трудности

На российском авторынке вновь сформировался складской избыток китайских автомобилей. Участники отрасли полагают, что «китайские автоконцерны своевременно недооценили главный фактор снижения спроса — рост ставки ЦБ».

Контекст

Работа карт платёжной системы «Мир» на территории Кубы помогла привлечь туда больше туристов из России, рассказал посол России в Гаване Виктор Коронелли.

По данным Федеральной таможенной службы за девять месяцев 2024 года, сумма доначислений таможенных платежей бизнесу достигла 45,4 млрд рублей, что на 73% больше год к году. Среди нарушений: занижение таможенной стоимости товаров, незаконный оборот и подача ложных или ошибочных данных о классификационном коде.

Сенатор Артем Шейкин обратился в Минцифры с просьбой вернуться к работе над законопроектом о регулировании деятельности центров обработки данных. Оно необходимо в условиях импортозамещения.

Арбитражный суд Калининградской области решил продолжить рассмотрение дела по иску МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» к «Райффайзенбанку» 20 января 2025 года, сообщило Frank Media. Это разбирательство, помимо прочего, осложняет уход банка из России.

Артур Томилко
Деньги
Суд наложил арест на акции «Райффайзенбанка» по иску МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед»

Это осложняет реализацию планов по уходу с российского рынка, говорят в RBI.

Новости предыдущего дня, 25 декабря — здесь.

#новости

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20 комментариев
Krem-brulee

Российское государство понимает, насколько Райффайзен банк охренительный, поэтому не хочет его отпускать, затягивая все связанные с банком процессы

10
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Слегка Придурковатый

Да он сам упирается как может и не хочет уходить. Хуя они тут деняк подняли, канеш.

7
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d3n.z3l

Надо просто передать его во временное управление семье (привет от Доминика Торетто) Дона, или слиять с каким-нибудь рекламным агентством, как это граматно сделали с компанией того скуфа

5
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Дмитрий

Райффайзен - охренительный банк. Это хорошая шутка)

1
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T rex

Насколько знаю Райффайзен банк выдавал нашим банкам кредиты под госгарантию, а наши эти деньги пускали на ипотеки и потреб кредиты до 30% годовых, хотя сами получали под 5-8%

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Po...

День 1037: недооценили главный фактор.

5
1
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Vlad

Поэтому доначисление

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