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Полина Лааксо
Деньги

Австрийская RBI выразила неготовность уходить из России «по нулевому сценарию»

То есть безвозмездно отказываясь от активов.

  • Raiffeisen Bank International (RBI) использует «все имеющиеся рычаги», чтобы свернуть бизнес в стране, но решения нет, а уходить «без какой-либо компенсации» она не готова, заявил глава группы Йохан Штробль на конференц-звонке по итогам третьего квартала 2024 года. Его слова приводит Frank Media.
  • RBI говорит об уходе из России с 2022 года, но тот затянулся на фоне запрета на сделки с акциями долями в уставном капитале 45 банков без разрешения правкомиссии, а также из-за ареста акций «Райффайзенбанка» по иску МКАО «Распериа».
  • Штробль уточнил, что российский банк уже сократил количество корпоративных клиентов «до минимума» и продолжает работать только с небольшим списком крупных клиентов — «с кем можно вести дела». Он также ограничил выдачу кредитов и открытие накопительных счетов, перестал открывать брокерские счета розничным инвесторам и выполнять исходящие переводы в валюте для физлиц.
  • При этом для погашения кредитного портфеля российской «дочки» понадобится «несколько лет», сказал руководитель группы. Среди причин — высокая ключевая ставка в стране.
Источник фото: «Ъ»
Источник фото: «Ъ»
  • В октябре «Ъ» писал, что на покупку «Райффайзенбанка» осталось два претендента, но дал ни имён, ни сроков, ни возможных сумм.
  • Bloomberg позже сообщило, что продажа российских активов RBI «практически невозможна»: российское правительство не готово согласовывать передачу зарубежных банков тем, кто в будущем может оказаться под санкциями. А попасть под них рискуют как российские компании, так и зарубежные.

По итогам третьего квартала 2024 года чистая прибыль российского бизнеса RBI выросла на 20,6% год к году — до €409 млн.

#новости #rbi #райффайзенбанк

22 комментария
Илья

Им ещё и компенсацию надо, за то что сами свалить решили?) Если только по губам им всем провести со свифтом

5
1
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Egor Pankin

Если грубо, то им надо, чтобы дали возможность выплатить деньги клиентам (гражданам, компаниям нашей страны) перед уходом. У них обязательства не только перед РФ.

Либо разрешить продать активы, либо забрать активы и выдать "компенсацию" на погашение долгов дочек.

Учитывая, что бизнес сводится к минимуму, то иных источников дохода у банка не будет, ничего они не выплатят в итоге.

Так что тут вопрос, по чьим губам провели.

2
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Denis Bystruev

Я, конечно, не ..., но €409 млн — это €409 млн (а за год, наверное, и весь €1 млрд).

2
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ГлавЧёрт

Отдайте Почта-банку. Все будут довольны.

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Zloy Marketolog

Почта-банка уже всё, его Костину отдали на растаскивание, свой-то он уже подрастаскал. Банком управлять, это вам не лавочки строить.

3
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Вадим Д.

безвозмездно отказываясь от активовВход — рубль, выход — 100% бизнеса.
Страна ждёт международных инвесторов и бизнес, добро пожаловать!

1
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Zaxar Romanov

Так вам ответить не чем на такое изумительное предложение, смекаете? :D

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