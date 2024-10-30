Австрийская RBI выразила неготовность уходить из России «по нулевому сценарию»

То есть безвозмездно отказываясь от активов.Raiffeisen Bank International (RBI) использует «все имеющиеся рычаги», чтобы свернуть бизнес в стране, но решения нет, а уходить «без какой-либо компенсации» она не готова, заявил глава группы Йохан Штробль на конференц-звонке по итогам третьего квартала 2024 года. Его слова приводит Frank Media.RBI говорит об уходе из России с 2022 года, но тот затянулся на фоне запрета на сделки с акциями долями в уставном капитале 45 банков без разрешения правкомиссии, а также из-за ареста акций «Райффайзенбанка» по иску МКАО «Распериа».Штробль уточнил, что российский банк уже сократил количество корпоративных клиентов «до минимума» и продолжает работать только с небольшим списком крупных клиентов — «с кем можно вести дела». Он также ограничил выдачу кредитов и открытие накопительных счетов, перестал открывать брокерские счета розничным инвесторам и выполнять исходящие переводы в валюте для физлиц.При этом для погашения кредитного портфеля российской «дочки» понадобится «несколько лет», сказал руководитель группы. Среди причин — высокая ключевая ставка в стране.Источник фото: «Ъ»В октябре «Ъ» писал, что на покупку «Райффайзенбанка» осталось два претендента, но дал ни имён, ни сроков, ни возможных сумм.Bloomberg позже сообщило, что продажа российских активов RBI «практически невозможна»: российское правительство не готово согласовывать передачу зарубежных банков тем, кто в будущем может оказаться под санкциями. А попасть под них рискуют как российские компании, так и зарубежные.По итогам третьего квартала 2024 года чистая прибыль российского бизнеса RBI выросла на 20,6% год к году — до €409 млн.#новости #rbi #райффайзенбанк
Им ещё и компенсацию надо, за то что сами свалить решили?) Если только по губам им всем провести со свифтом
Если грубо, то им надо, чтобы дали возможность выплатить деньги клиентам (гражданам, компаниям нашей страны) перед уходом. У них обязательства не только перед РФ.
Либо разрешить продать активы, либо забрать активы и выдать "компенсацию" на погашение долгов дочек.
Учитывая, что бизнес сводится к минимуму, то иных источников дохода у банка не будет, ничего они не выплатят в итоге.
Так что тут вопрос, по чьим губам провели.
Я, конечно, не ..., но €409 млн — это €409 млн (а за год, наверное, и весь €1 млрд).
Отдайте Почта-банку. Все будут довольны.
Почта-банка уже всё, его Костину отдали на растаскивание, свой-то он уже подрастаскал. Банком управлять, это вам не лавочки строить.
безвозмездно отказываясь от активовВход — рубль, выход — 100% бизнеса.
Страна ждёт международных инвесторов и бизнес, добро пожаловать!
Так вам ответить не чем на такое изумительное предложение, смекаете? :D