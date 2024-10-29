Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ на 3000 рублей, до 22 440 рублей в месяц

Он вступит в силу с 1 января 2025 года. Документ опубликован на портале правовой информации. В 2025 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет с 19 242 рублей до 22 440 рублей.В сентябре 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что МРОТ в 2025 году должен увеличиться более чем на 16,5%, что «позволит повысить зарплаты около 4 млн работников».Законопроект о повышени МРОТ на 3000 рублей внесли в Госдуму 30 сентября 2024-го. Уже 17 октября он прошёл первое чтение, а 22 октября был принят сразу во втором и третьем чтении. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, «поэтапное, ежегодное увеличение минимального размера оплаты труда — одна из национальных целей развития». К 2030 году размер МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей, отмечал он.Фото «РИА Новости» МРОТ — это нижний порог вознаграждения, которое россиянин должен получать за работу. Зарплата не может быть ниже, если сотрудник обработал полный месяц и выполнил обязанности, указанные в подписанном им трудовом договоре. При этом регионы могут устанавливать местный МРОТ, но не меньше федерального уровня.#новости #мрот
Оооо заживем наконец то ))
230$
Пока 230🤣
Вовремя Владимир Владимирович, а то вон до чего дошло уже
с учетом новостей о повышении цен на сливочное это норма
Это же Панорама?! Скажите, что это Панорама?!
Я богат 😀