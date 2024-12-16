Минимальные цены на крепкий алкоголь вырастут с 1 января 2025 года: например, на водку — до 349 рублей за 0,5 литра

Согласно приказу Минфина, они будут действовать по 31 декабря 2030 года включительно.Документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.С 1 января 2025 года минимальная розничная цена на водку вырастет с 299 до 349 рублей за 0,5 литра, коньяк — с 556 рублей до 651 рубля за тот же объём, на бренди и другой алкоголь из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов — с 403 до 472 рублей.Минимальная цена других алкогольных напитков крепостью свыше 28%, кроме водки, в рознице составит от 277 до 504 рублей в зависимости от крепости (сейчас от 237 до 431 рубля).Минимальные цены на крепкий алкоголь уже поднимали с июля 2024 года: на водку — с 281 рубля до 299 рублей, коньяк — с 517 до 556 рублей, бренди — с 375 до 403 рублей за 0,5 литра. Минфин также определил минимальную розничную цену рома — 403 рубля за 0,5 литра.Производители алкоголя говорили в беседе с «РБК Вино», что цены в 2025 году вырастут не только из-за повышения минимальных цен на спиртное, но и из-за роста акцизов.#новости
Классика российской реальности - денег нет, но вы держитесь
В России есть один феномен. Если даже у россиян будет совсем пусто и нечего есть, деньги на алкоголь всегда найдутся...
И классика:
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Было три, а стало пять — всё равно берём опять!
Даже если будет восемь — всё равно мы пить не бросим!
Передайте Ильичу — нам и десять по плечу,
Ну, а если будет больше — то получится как в Польше!
Ну, а если — двадцать пять — Зимний снова будем брать!
уже и держаться не хочется
Вот прям сейчас народ массово завязывать с пьянством начнет. Скорее приготовят самогонные аппараты и поедут по дачам за ингредиентами
За сахаром?:)
Ура, водка дорожает! Это значит:
— россияне богатеют (нет)
— водка будет сильно лучше (нет)
— россияне будут меньше пить (нет)
— дети россиян будут меньше есть (да)
— казна будет полнее (да)
Есть положительные моменты!