Банки и МФО рассказали о попытках некоторых клиентов получить кредит после установки самозапрета — чтобы не возвращать деньги

По закону кредитные организации не могут требовать погашения долга, если выдали заём клиенту с самозапретом на кредиты.Банки и микрофинансовые организации (МФО) начали фиксировать случаи, когда граждане обращаются за кредитом после установки самозапрета, пишут «Ведомости». О такой тенденции сообщили ВТБ, «Почта Банк», «Займер», «Саммит», «Лайм-займ», «Мигкредит», Webbankir и ГК Eqvanta.Как отмечают опрошенные изданием эксперты, преимущественно к схеме прибегают мужчины в возрасте от 20 до 27 лет, которые хотят взять заём и потом не возвращать деньги.У этого есть и законное обоснование — если клиенту выдали кредит несмотря на установленный самозапрет, банки и МФО не имеют права требовать погашения долга, отмечают «Ведомости».Работает это так: между появлением отметки в кредитной истории и фактическим началом действия ограничения есть небольшой «временной лаг» — этим и пользуются граждане. Они получают деньги, а потом отказываются возвращать средства, ссылаясь на нарушения со стороны МФО.Но есть нюанс: МФО могут заявить, что информация о запрете появилась в кредитном бюро позже, чем организация выдала деньги, поэтому исполнять кредитный договор всё-таки придётся.Ещё заём после самозапрета пытаются взять мошенники, которые проверяют готовность ИТ-систем и процессов внутри МФО. Либо — те, кто хочет проверить, работает ли самозапрет.Но банки говорят, что при наличии самозапрета блокируют выдачу кредитов. А если россиянин попытается взять его несколько раз — пометят его как мошенника.Таня БоброваДеньги3 марСервисом по самозапрету на выдачу кредитов воспользовались почти 2 млн человек за два дня Встроенный помощник «Макс» дал 3,4 млн консультаций о добровольном запрете на кредитование.#новости #банки