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Евгения Евсеева
Деньги

Приложение «Учёт надоя» от «Россельхозбанка» пропало из App Store

Спустя пять дней как о нём рассказали СМИ.

  • Внимание на это обратило Frank Media. Предыдущую версию мобильного приложения банка удалили в октябре 2024 года.
  • О приложении 5 марта 2025 года рассказали Telegram-каналы. В пресс-службе банка тогда подтвердили, что «Учёт надоя» — новое приложение «Россельхозбанка» для пользователей iOS. В App Store оно находилось с января 2025-го.
  • Официальное iOS-приложение РСХБ удалили из App Store в 2022 году. На своём сайте банк пишет, что приложение «Берегу» временно недоступно в магазине, и рекомендует пользоваться ранее установленным приложением и веб-версией.

#новости #россельхозбанк

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