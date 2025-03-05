Telegram-каналы рассказали про «Учёт надоя» — это замаскированное iOS-приложение «Россельхозбанка»

Официально в банке информацию не комментировали.Обновлено в 16:00 мск. В пресс-службе «Россельхозбанка» подтвердили vc.ru, что «Учёт надоя» — новое iOS-приложение банка. Ранее установленные iOS-приложения работают как обычно — банк рекомендует отключить автообновления и не удалять их.О приложении «Учёт надоя» в App Store написали, в частности, Telegram-каналы «Дайджест», concertzaal и «ок, согласовано». Якобы это замаскированное приложение «Россельхозбанка».Приложение находится в App Store с января 2025 года, его разработчиком указан Vladimir Barsukov (других приложений у него нет). Согласно описанию, сервис «создан для автоматизации процесса учёта и контроля надоев молока на ферме».После скачивания приложение предлагает войти в учётную запись, используя логин и пароль, убедился редактор vc.ru. Кнопки для регистрации нет. Telegram-каналу «Ну чё, народ, погнали» подтвердили в чате поддержки, что приложение принадлежит РСХБ. Однако в комментариях в Telegram-канале РСХБ некоторые пользователи пишут, что по номеру телефона поддержка сказала, что информации о приложении нет.Редакция vc.ru спросила у РСХБ, его ли это приложение, но на момент публикации материала не получила ответа.Официальное iOS-приложение РСХБ удалили из App Store в 2022 году. На своём сайте банк пишет, что приложение «Берегу» временно недоступно в магазине, и рекомендует пользоваться ранее установленным приложением и веб-версией.Стартовая страница в приложении «Учёт надоя». Скриншот vc.ruРедакция vc.ru не рекомендует скачивать незнакомые приложения без официального подтверждения от банков.#новости #рсхб