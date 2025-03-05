Telegram-каналы рассказали про «Учёт надоя» — это замаскированное iOS-приложение «Россельхозбанка»

Обновлено в 16:00 мск. В пресс-службе «Россельхозбанка» подтвердили vc.ru, что «Учёт надоя» — новое iOS-приложение банка. Ранее установленные iOS-приложения работают как обычно — банк рекомендует отключить автообновления и не удалять их.