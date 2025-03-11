Пять крупнейших миллиардеров, поддержавших президента США Дональда Трампа, лишились $209 млрд после его инаугурации

Больше всех потерял Илон Маск — $148 млрд.Илон Маск и Дональд Трамп. Источник фото: Brandon Bell / Getty ImagesИлон Маск, Джефф Безос, Сергей Брин, Марк Цукерберг и Бернар Арно, присутствовавшие 20 января 2025 года на инаугурации Дональда Трампа, потеряли в общей сложности $209 млрд за семь недель его президентства, следует из данных Bloomberg Billionaires Index. Индекс рассчитывается на основе рыночной стоимости активов, включая акции компаний, в которых миллиардеры обладают долями.Победа Трампа в президентской гонке США привела «к бурному росту фондового рынка»: инвесторы ожидали, что его политика окажется благоприятной для бизнеса, пишет Bloomberg. Tesla Илона Маска подорожала на 98% после выборов, Meta* Марка Цукерберга — на 9%, а LVMH Бернара Арно прибавила 7% перед инаугурацией.Однако после вступления президента в должность индекс S&P 500 упал на 6,4%. Рыночная стоимость компаний с 17 января 2025 года упала на $1,39 трлн, отмечает агентство.Больше всех потерял глава Tesla Илон Маск — $148 млрд. Продажи компании в Германии обвалились на 70%, а в Китае — на 49%. Хотя ещё 17 декабря 2024 года состояние предпринимателя оценивалось в $486 млрд.Основатель Amazon Джефф Безос лишился $29 млрд. Он пожертвовал $1 млн в фонд инаугурации Трампа в декабре 24-го и ужинал с президентом в январе. С 17 января 2025 года акции компании подешевели на 14%.Сооснователь Google Сергей Брин потерял $22 млрд. В начале февраля 2025-го акции компании упали на 7% после слабого квартального отчёта.Глава Meta* Марк Цукерберг и владелец LVMH (Louis Vuitton, Bulgari и другие бренды) Бернар Арно лишились по $5 млрд каждый. Капитализация Meta* выросла на 19% с середины января до середины февраля, но затем акции компании упали. Акции LVMH подскочили на 20% к концу января 2025-го, но затем растеряли рост.*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.#новости