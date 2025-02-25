Продажи Tesla в Европе в январе 2025 года упали на 45%

Хотя в целом по отрасли выросли на 37%.В январе 2025 года Tesla продала в Европе (ЕС + ЕАСТ + Великобритания) 9,9 тысячи автомобилей, а за аналогичный период 2024 года — 18,1 тысячи, следует из отчёта Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).По данным Bloomberg, в январе 2025 года Tesla зарегистрировала всего 1277 новых электрокаров в Германии — это её худший результат с июля 2021-го. Во Франции продажи рухнули на 63%, достигнув минимального уровня с августа 2022 года.Tesla впервые продала меньше машин в Великобритании, чем китайский производитель электроавтомобилей BYD, отмечает агентство.При этом в Европе продажи электромобилей выросли на 37,3% — до 166 тысяч штук, в ЕС — на 34%, до 124,3 тысячи машин.UnsplashBloomberg пишет, что Tesla могла столкнуться с нехваткой запасов на некоторых рынках из-за желания увеличить продажи в конце 2024 года. Кроме того, перестройка производственных линий для самого популярного кроссовера компании — Model Y — могла повлиять на январские показатели.Финдиректор Вайбхав Танеджа также предупреждал, что переход на новый дизайн модели приведёт к нескольким неделям простоя, напоминает агентство. Model Y выпускается на четырёх заводах по всему миру, включая предприятие под Берлином.Bloomberg также узнал, что Tesla решила купить часть активов банкротящегося немецкого поставщика автоматизированных систем Manz, чтобы компенсировать падение продаж в Европе. Детали сделки не раскрываются.#новости #tesla