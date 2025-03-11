Зарабатывают в среднем 75 тысяч рублей, большинству трудно купить машину — исследование ВШЭ о заработках и тратах среднего класса в России

Почти половина заявила, что снизит затраты на кафе и рестораны (так ответили 40%), бытовую технику, телевизоры, компьютеры (37%), одежду и обувь (36%), развлечения (30%) и отпуск (27%).

А вот при повышении доходов планируют больше тратиться на отпуск (41%), сбережения для крупных покупок (34%), одежду и обувь (34%), продукты питания (33%) и накопления для других целей (25%).