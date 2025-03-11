Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
Крипто
AI
Телеграм
Маркетплейсы
Право
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Деньги

Зарабатывают в среднем 75 тысяч рублей, большинству трудно купить машину — исследование ВШЭ о заработках и тратах среднего класса в России

Большинство работает по найму или в бюджетной сфере, у 15% есть свой бизнес, а 12% не работают вовсе.

  • Исследование провёл Центр анализа доходов и уровня жизни Института социальной политики НИУ ВШЭ, пишет РБК со ссылкой на него.
  • Для исследования опросили 3000 человек. Респондентов отбирали среди жителей городов, где население больше 100 тысяч, по материальному положению и наличию высшего образования или «высокого социально-профессионального статуса».
  • Материальное положение определяли на основе субъективной оценки респондентов (могут без затруднений купить бытовую технику вроде телевизора или холодильника, а также более обеспеченные, способные позволить себе более крупные траты).
  • Участники опроса говорили об основном источнике своих индивидуальных доходов, а в случае с расходами оценивали траты всей семьи. Доходы семьи, в свою очередь, могут включать в себя заработок всех её членов, пособия, пенсии и другие социальные выплаты.

Кто входит в средний класс

  • Примерный портрет — мужчина или женщина молодого и среднего возраста (с 25 до 55 лет). У большинства есть семья (78%), а у половины — несовершеннолетние дети (48%).
  • 45% всех представителей среднего класса работают по найму в коммерческом секторе, ещё 21% — в бюджетной сфере (в образовании, здравоохранении и госуправлении). У 15% есть свой бизнес, 12% не работают, а у 7% — «другая занятость».
  • У предпринимателей заработок выше других — в среднем 86 тысяч рублей в месяц, у наёмных работников — 78 тысяч рублей, у «бюджетников» — 64 тысячи рублей. Заработок «среднестатистического» представителя среднего класса — 75 тысяч рублей.
  • Предприниматели также оптимистичнее оценивают перспективы своего материального положения: из них 36% ожидают улучшения в ближайший год. Среди работников по найму и «бюджетников» таких «оптимистов» 24%.
  • У большинства (81%) основной источник дохода — зарплата на работе по найму. 34% имеют доход от вкладов и ценных бумаг, а у 23% — есть пенсия.

На что тратятся

  • 75% заявляют, что могут «без проблем» приобретать товары «длительного пользования», но купить машину им затруднительно. 19% считают, что не стеснены в средствах и могут позволить себе новый автомобиль. И только 6% говорят, что могут «ни в чём себе не отказывать».
  • Средние ежемесячные расходы — 83 тысячи рублей. Если не учитывать траты на продукты, ЖКЖ и одежду с обувью, самые популярные статьи расходов такие: оплата мобильной связи и интернета (у 84% опрошенных), проезд в транспорте, топливо (74%), лекарства (72%), услуги по уходу за собой (65%), питание вне дома, готовая еда (64%), корм, товары и услуги для домашних животных (52%), алкоголь (50%). Выплаты по долгам, кредитам и микрозаймам были у 26%, по ипотеке — у 21%.

Что будут делать при росте или снижении доходов

  • Опрошенных спросили, на чём они будут экономить, если заработок упадёт на 20% или, наоборот, на что будут тратиться, если доходы вырастут в 1,5 раза.

  • Почти половина заявила, что снизит затраты на кафе и рестораны (так ответили 40%), бытовую технику, телевизоры, компьютеры (37%), одежду и обувь (36%), развлечения (30%) и отпуск (27%).

  • А вот при повышении доходов планируют больше тратиться на отпуск (41%), сбережения для крупных покупок (34%), одежду и обувь (34%), продукты питания (33%) и накопления для других целей (25%).

#новости #заработок

9
3
1
38 комментариев