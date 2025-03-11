Курс доллара на межбанковском рынке упал до 85 рублей

Рублю помогают повышенные объёмы продаж валюты со стороны экспортёров, полагают аналитики.Обновлено в 18:04 мск. ЦБ установил курс доллара на 12 марта 2025 года в 86,57 рубля, евро — 93,66 рубля, юаня — 11,85 рубля.На 16:12 мск доллар на Forex снижался до 84,92 рубля — минимума с августа 2024 года, отмечает «РБК Инвестиции». На 16:38 мск курс доллара на межбанковском рынке составляет 85,38 рубля, следует из данных «Финама». На минимуме было 85 рублей.Курс евро опустился до 92,88 рубля. Курс юаня — до 11,75 рубля. Официальный курс доллара, установленный ЦБ на 11 марта 2025 года, — 88,39 рубля, евро — 95,44 рубля, юаня — 12,08 рубля.Укреплению рубля могли способствовать повышенные продажи валюты со стороны экспортёров, пояснил в беседе с «РБК Инвестиции» руководитель направления инвестконсультирования ИК «Алор Брокер» Алексей Антонов.По данным ЦБ, которые приводит издание, объём продажи валюты крупнейшими экспортёрами вырос в феврале 2025 года к январю на 25%. В декабре 2024 года экспортёры продали валюты на 2% больше, чем получили. Это говорит о том, что экспортёры активизировали продажу долларов и юаней, в том числе для того, чтобы успеть вложиться в высокие депозиты и прикупить облигации, указывает эксперт.На стороне рубля — «увеличенные объёмы продажи валюты со стороны экспортёров, усиленный лимит продажи валюты по бюджетному правилу, сжатая геополитическая риск-премия» на фоне ожиданий улучшения обстановки, добавляет эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер.Ведущий аналитик «Финама» Александр Потавин ожидает «в перспективе весны» увидеть постепенное ослабление рубля. По его мнению, к лету 2025 года курс доллара может восстановится до 95 рублей.#новости #курсывалют