HR-менеджер в Китае «пристроил» 22 «мёртвые души» и присвоил себе причитающиеся им $2,2 млн

Ему удалось оставаться незамеченным восемь лет.Шанхайская компания, в которой работал мужчина по фамилии Янг, предоставляла услуги по аутсорсингу персонала. Он отвечал за «управление платёжными ведомостями» по тем сотрудникам, которых «отправляли работать в технологическую фирму», пишет South China Morning Post со ссылкой на Ningbo Evening News.В процессе Янг понял, что за «определением на работу» следит только он, проверки зарплатных выплат нет, и решил оформить документы на несуществующего сотрудника Суна. Его зарплату переводил на счёт, заведённый на другое имя. Когда начальство заметило, что на счёт Суна деньги не поступили, — сослался на задержку выплаты со стороны техкомпании.В 2022 году финансовый департамент последней заметил, что у Суна «идеальная посещаемость», но в офисе его никто ни разу не видел. Компания обратилась в органы. Расследование показало, что с 2014 года Янг «пристроил» 22 «мёртвые души» и присвоил себе 16 млн юаней — $2,21 млн или 190 млн рублей по курсу ЦБ на 13 марта 2025 года.Янга приговорили к десяти годам заключения за «присвоение» и обязали выплатить 1,1 млн юаней штрафа. Его семья отдала ещё 1,2 млн юаней. Других подробностей о том, как такие махинации оставались незамеченными в течение восьми лет, не приводят.По словам South China Morning Post, в Китае подобные схемы не редкость. В другом похожем деле бухгалтер указывала своего девятилетнего сына строительным подрядчиком, за счёт чего присвоила себе 22 млн юаней ($3 млн).Источник фото: La Hoguera Mx#новости